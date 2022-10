Monza, intervento chirurgico per Pablo Marì: fuori due mesi

MONZA

Il difensore spagnolo operato al Niguarda dopo la terribile aggressione di giovedì in un centro commerciale di Assago

In tarda mattinata è stato eseguito l'intervento chirurgico ai muscoli della schiena per Pablo Marì, il calciatore spagnolo del Monza che giovedì è stato accoltellato con altre persone all'interno del supermercato di un centro commerciale di Assago, nell'hinterland milanese. Una volta terminata l'operazione, Marì dovrebbe stare in osservazione per due-tre giorni prima di essere dimesso e non dovrebbe tornare in campo prima di due mesi.

GALLIANI AL NIGUARDA DA MARÌ

Il vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, si è recato all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato operato Pablo Marì, il calciatore del club brianzolo rimasto ferito durante l'aggressione di ieri sera al Milano Fiori di Assago. Il calciatore spagnolo ha subito ferite "non profonde" alla schiena ed è stato già decretato fuori pericolo.

LA RICOSTRUZIONE DELLA GIORNATA DI GIOVEDÌ

Il giocatore aveva trascorso la notte all'ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato dopo essere stato colpito con una coltellata alla schiena, mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio, da un 46enne con disturbi psichici ora accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo. "Ho avuto suerte - le parole di Marì riportate ieri da Adriano Galliani, tra i primi ad andare a trovarlo in ospedale - perché ho visto una persona morire davanti a me. Ero con il carrello con dentro il mio bambino, ho sentito un dolore atroce alla schiena. Dopodiché ho visto quest’uomo accoltellare una persona alla gola, davanti a me".

Uno dei cinque feriti, un dipendente del Carrefour trentenne di origini sudamericane, è morto. Il 46enne è stato a lungo interrogato nella notte dal pm di Milano Paolo Storari, che coordina le indagini dei Carabinieri. "Urlava e basta", ha detto Massimo Tarantino, ex calciatore dell'Inter che ha bloccato l'accoltellatore consegnandolo ai militari della stazione di Corsico (Milano). Restano gravi le condizioni delle altre persone ferite.

MONZA: UNITI A DOLORE DELLA FAMIGLIA DELLA VITTIMA

L'ARSENAL: VICINI A PABLO MARÌ

"Il nostro pensiero va a Pablo Mari e alle altre vittime del terribile incidente di oggi in Italia. Siamo in contatto con l'agente di Pablo che ci ha detto che è in ospedale e non è gravemente ferito". Così su twitter l'Arsenal in merito all'accoltellamento in un centro commerciale alle porte di Milano, dove fra gli altri è rimasto ferito il difensore del Monza. Il calciatore è di proprietà della società londinese ed è in prestito ai brianzoli.