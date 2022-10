Monza, Pablo Marì dall'ospedale: "Io e la mia famiglia stiamo bene, grazie per l'affetto"

Un sorriso accennato ma comunque sereno e un pollice verso l'alto: Pablo Marì si fa vedere dal letto di ospedale da dove ieri è ricoverato in seguito all'accoltellamento al centro commerciale di Assago (Milano). "Dopo il difficile momento che abbiamo vissuto ieri, io e la mia famiglia vogliamo comunicare che, fortunatamente, stiamo bene e vogliamo ringraziare per i tanti messaggi di affetto e sostegno che stiamo ricevendo. Siamo vicini ai familiari ed agli amici della vittima a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Auguriamo una pronta guarigione anche alle altre persone ferite" il messaggio del difensore del Monza, in compagnia della moglie Veronica Chacon. Lo spagnolo oggi è stato operato alla schiena: starà lontano dai campi circa tre mesi.