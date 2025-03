Monza, Nesta: "Con l'Inter sarebbe bello ribaltare il pronostico. A San Siro con leggerezza"

"Dobbiamo affrontare questa gara con la giusta leggerezza: ci danno tutti per sconfitti, sarebbe bellissimo ribaltare il pronostico": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro l'Inter. "Andiamo in un posto bellissimo a giocare con una squadra forte. Dobbiamo farlo con la giusta leggerezza: prima della partita penso sempre che possiamo dare fastidio in qualche modo all'avversario. Troviamo l'Inter che ha avuto partite importanti nell'ultimo periodo e ne dovrà affrontare altre di altrettanto importanti. Li ho fatti anche io in carriera questi tour de force: qualche cosa lasci per strada. Ho la speranza che lascino qualcosa contro di noi, se lo fanno dobbiamo sfruttarlo in ogni modo possibile".