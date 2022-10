Monza, accoltellato Pablo Marì nel centro commerciale di Assago-Milanofiori

MONZA

Anche il calciatore spagnolo tra le persone ferite da uno squilibrato alla periferia di Milano: non è in pericolo di vita

C'è anche il giocatore del Monza Pablo Marì tra le persone accoltellate da uno squilibrato nel centro commerciale di Assago-Milanofiori (una di queste è deceduta durante il trasporto in ospedale). Il calciatore spagnolo, che al momento dell'aggressione era in compagnia della moglie e del figlio, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato subito raggiunto dall'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani e dal tecnico Raffaele Palladino: "Oggi ho avuto suerte - queste le parole di Marì riportate dal dirigente del club brianzolo - perché ho visto una persona morire davanti a me. Ero con il carrello con dentro il mio bambino, ho sentito un dolore atroce alla schiena. Dopodiché ho visto quest’uomo accoltellare una persona alla gola, davanti a me". Lo stesso Galliani aveva in precedenza spiegato che Marì era stato colpito da una coltellata alla schiena ma fortunatamente senza che venissero raggiunti organi vitali. Il 29enne sarà operato venerdì per ridurre lesioni ai muscoli causate dall'aggressione.

ADRIANO GALLIANI: "MARÌ FERITO ALLA SCHIENA, NON È IN PERICOLO DI VITA"

Intervistato dal TG2 l''amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha raccontato che Marì ha riportato "una ferita abbastanza profonda sulla schiena che però non ha toccato organi vitali come polmoni o altro. Non è in pericolo di vita, certamente ha problemi ma dovrebbe riprendersi rapidamente nonostante qualche muscolo lesionato. È cosciente". Galliani successivamente ha aggiunto: "Lui aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco e non si è accorto di nulla, mi ha detto di aver sentito come un fortissimo crampo alla schiena, che era il coltello dell'aggressore. Purtroppo poi ha visto questo delinquente che ha accoltellato alla gola una persona, ha visto tutto quello che è successo, qualcosa di sconvolgente. Mi ha detto: gioco lunedì sera (sorride, ndr)".

BERLUSCONI IN CONTATTO CON GALLIANI E PALLADINO

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha chiamato prima l'amministratore delegato Adriano Galliani e poi l'allenatore, Raffaele Palladino, per avere notizie di Pablo Marì.

L'AGGRESSORE FERMATO DAI CARABINIERI: "NON È UN ATTO TERRORISTICO"

L'aggressore, un italiano di 46 anni, è stato prontamente bloccato dai carabinieri di Corsico. I feriti sono stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso: uno di questi è però purtroppo deceduto. L'uomo fermato, affetto da disturbi psichici, avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato Carrefour presente all'interno del centro commerciale per poi accoltellare le persone che gli si sono parate di fronte. Gli inquirenti escludono possa essersi trattato di un atto terroristico.

CHI È PABLO MARÌ, DIFENSORE SPAGNOLO CLASSE 1993

Pablo Marì, difensore spagnolo nato a Valencia nel 1993, è arrivato al Monza dall'Arsenal con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza nel corso del mercato estivo. Nella passata stagione, da gennaio a maggio, aveva indossato - sempre in prestito - la maglia dell'Udinese disputando 15 partite. Con il Monza Marì ha invece collezionato in questa stagione 8 presenze, andando a segnonella vittoria dei brianzoli contro lo Spezia.

GALLIANI: "LOTTA, GUERRIERO"



LEGA SERIE A: "VICINANZA A PABLO MARÌ"