Monza, Berlusconi: "Giuoco speciale, vogliamo vincere lo scudetto..."

"Siamo sicuri di offrire un giuoco speciale, Galliani è molto ambizioso e vuole vincere il campionato...", così Silvio Berlusconi in occasione della festa di Natale del suo Monza. Il patron poi si è intrattenuto con il capitano Pessina, Di Gregorio, Colpani, Rovella, Carlos Augusto e Gytkjaer dispensando consigli sulla tattica e non. "Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo!", il messaggio di auguri del numero 1 del club brianzolo.