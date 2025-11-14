Mondiale U17, Azzurrini a caccia ottavi contro Rep.Ceca: "Pronti e motivati'

Dopo aver concluso il Gruppo A da dominatrice assoluta - 9 punti in 3 partite e vetta del girone mai in discussione - la Nazionale Under 18 del tecnico Massimiliano Favo tornerà in campo domani, sabato 15 novembre (ore 16 locali/14 italiane, diretta su Rai Play). Teatro della sfida sarà il campo 1 dell'Aspire Zone di Doha, dove gli Azzurrini incroceranno i pari età della Repubblica Ceca nei sedicesimi di finale del Mondiale Under 17 in corso in Qatar. "La Rep.Ceca è una squadra fisica e tatticamente ben organizzata - specifica il tecnico azzurro -. Non ci fidiamo del fatto di averla già battuta (Italia-Rep.Ceca 2-1, 20 maggio), perché ogni sfida è una storia a sé. Le partite da dentro o fuori sono rischiose e gli equilibri in campo sono molto sottili in questo momento. I ragazzi sono motivati. Siamo pronti a dire la nostra e contiamo di disputare una buona gara". Gli Azzurrini, reduci dalla seduta di allenamento di ieri al centro sportivo Al Thumama, effettueranno oggi pomeriggio la rifinitura in vista della partita da dentro o fuori contro i cechi.