Calcio
Milan
LA SCELTA

"Voglio dedicarmi completamente al recupero di Liesbeth": Van Basten lascia la tv per stare vicino alla moglie malata

L'ex bomber del Milan è opinionista per un'emittente olandese: "Sarà senza dubbio un periodo difficile"

16 Gen 2026 - 12:26
© Instagram

© Instagram

Sono arrivati insieme a Milano da Amsterdam nel 1987, poi nel 1993 il matrimonio in un castello di Utrecht con lui in stampelle dopo l'intervento alle caviglie. Liesbeth è stata vicino a Marco Van Basten durante il calvario degli infortuni e ora l'ex fuoriclasse del Milan ha deciso di interrompere il suo lavoro di opinionista per una tv olandese per aiutare la sua compagna di una vita, con cui ha avuto tre figli, gravemente malata, che nei prossimi mesi dovrà affrontare "un trattamento intensivo, in parte anche preventivo". "Voglio dedicarmi completamente nei prossimi mesi al recupero di Liesbeth. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma abbiamo molta fiducia in un buon esito”, ha spiegato lo stesso Van Basten in un comunicato diffuso da 'Ziggo Sport'. "Siamo molto scossi. Siamo vicini a Liesbeth, Marco e alla loro famiglia e auguriamo loro tanta forza per il periodo che verrà”, le parole del direttore dell'emittente olandese Marcel Beerthuizen. Sui social i tifosi del Milan hanno espresso grande vicinanza all'ex bomber rossonero.

