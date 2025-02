Van Basten, la caviglia destra fa ancora tribolare: nuovo intervento a Pisa

"Oggi non sento tanto dolore, il dottore mi ha detto che è andato tutto molto bene - le parole di Van Basten poche ore dopo l'intervento -. Non è stata un'operazione molto pesante". "Ho scelto la San Rossore grazie al professor Van Dijk, che mi ha suggerito questa struttura: ho dovuto rioperarmi perché la caviglia mi faceva molto male - ha aggiunto l'olandese -. Mi hanno fissato la caviglia nel '96, poi Van Dijk mi ha operato nel '98 e nel 2010 mi aveva pulito la caviglia dandomi nuove possibilità di movimento". "Faccio sempre un po' di sport, fa bene alla mente e al fisico - ha proseguito l'ex rossonero prima di rientrare in Olanda -. Ma devi stare attento a non esagerare, se chiedi troppo al tuo corpo devi capire fin dove puoi arrivare, o finisci come me...".