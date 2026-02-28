Milan, Allegri: "Ko col Parma ha lasciato il segno, ma la stagione si decide ora"

Allegri intanto deve fare i conti con le assenze e tanti diffidati (Fofana, Rabiot, Athekame e Saelemaekers): "La partita più importante è domani. Poi finita, chi sta in piedi sarà pronto per il derby, mentre chi sarà squalificato andrà in tribuna". Poi il tecnico livornese fa un punto sugli infortunati: "Gabbia non ci sarà, ha ancora un'infiammazione. A Loftus Cheek hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha terminato le pre atletizzazione e il buon segnale è che in settimana". Dall'infermeria però arrivano anche buone notizie: "Tutti e quattro gli attaccanti stanno meglio, infatti non ho ancora deciso chi giocherà. Pulisic sta molto meglio, è più sereno: tornerà al gol".