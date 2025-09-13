Milan, Allegri: "Mercato ok, ma ora vinciamo col Bologna. Leao torna col Napoli"

Rabiot

"Ci eravamo scritti tempo fa via messaggio, poi non l'ho più sentito prima del trasferimento. Sta bene fisicamente ed è da valutare il suo utilizzo dall'inizio. Bisogna vedere come stanno i giocatori rientrati dagli impegni con la nazionale. Nkunku è quello più indietro fisicamente anche se è a disposizione e penso avrà 25-30 minuti nelle gambe. Gimenez sta bene e sono contento di quello che ha fatto in nazionale. E' bravo e ha i gol nelle gambe, ma non scordiamoci che è arrivato a gennaio l'anno scorso e serve un periodo di adattamento. Penso che possa fare un'ottima stagione quest'anno"