Serie A: Milan-Cremonese 1-2, una magia di Bonazzoli rovina il ritorno di Allegri

LA PARTITA

A 4.228 giorni dall'esonero per far posto a Clarence Seedorf (era il 25 gennaio 2014), Massimiliano Allegri torna sulla panchina del Milan e la nuova avventura inizia davvero con il piede sbagliato: la Cremonese sbanca per la prima volta San Siro e regala la prima grande sorpresa del campionato. L'assenza di Leao e una rosa ancora incompleta sono gli unici alibi per l'allenatore, con i grigiorossi che non hanno rubato nulla, hanno fatto la gara solida che ci si aspettava mentre il Diavolo ha faticato e nel momento migliore è stato punito dall'ex Inter Bonazzoli con una semirovesciata da raccontare a figli e nipotini. Era da poco passata l'ora di gioco, c'era tutto il tempo per pareggiare e rimontare come fatto spesso nella tragica stagione passata, ma Gimenez e compagni si sono fatti prendere dalla frenesia che spesso e volentieri fa rima con imprecisione.