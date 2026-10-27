Undici partite, undici formazioni diverse: Milan, qual è la tua vera forma?

Se c'è costante nel nuovo Diavolo targato Gerry Cardinale è quindi l'uso massiccio di tutti i componenti della rosa. Una rosa che, al netto della trasformazione avvenuta in estate, ha già trovato i suoi cardini. Rabiot è imprescindibile ed è diventato ormai il leader dello spogliatoio. Luka Modric è il faro a centrocampo. Tutto il gioco passa dai suoi piedi. Per lui non conta l'età, e lo sta dimostrando ogni volta che mette piede in campo. In attacco Gonçalo Ramos è il punto di riferimento. Fa salire la squadra, riceve sulla trequarti ed è sempre un pericolo nell'area di rigore avversaria. Mike Maignan è il capitano e Gila il miglior acquisto che Amorim potesse mai desiderare. Lucidità, esperienza e quella sensazione di sicurezza in ogni zona del prato.