Un Pochettino "pentito": gli Usa risparmiano Pulisic e Allegri può sorridere

L'ultima convocazione gli era costata un mese di stop. Chiamato, spedito in campo nonostante i problemi fisici, tornato a Milano con una lesione al bicipite femorale destro. Il colpevole? Il ct della nazionale statunitense Mauricio Pochettino. Forse anche per questo motivo, il tecnico a stelle e strisce ha deciso, per la doppia amichevole contro Paraguay e Uruguay (15 e 19 novembre), di lasciare un po' in pace Christian Pulisic, pronto al rientro in campo contro il Parma ma ancora in condizioni non ottimali. Una buona notizia per il Milan e per Massimiliano Allegri, che potranno gestire lo statunitense e traghettarlo fino al derby di fine mese nel migliore dei modi. Con lui resterà a curarsi a Milanello anche Santiago Gimenez (non è tra i pre-convocati del Messico), il quale però sarà certamente assente al Tardini.



Il Bebote, che aveva già dato forfait contro la Roma, è tornato a farsi vivo sui social per fare chiarezza sui suoi problemi fisici: "Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100% né di sentirmi a mio agio in campo - ha spiegato -. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ma il dolore è aumentato. E' arrivato il momento di fermarmi per concentrarmi sul recupero e tornare il prima possibile".