Un Pochettino "pentito": gli Usa risparmiano Pulisic e Allegri può sorridere

Il ct statunitense non convoca l'attaccante rossonero per la doppia amichevole di metà novembre. Niente nazionale anche per Gimenez, mentre Rabiot...

di Alessandro Franchetti
05 Nov 2025 - 08:47

L'ultima convocazione gli era costata un mese di stop. Chiamato, spedito in campo nonostante i problemi fisici, tornato a Milano con una lesione al bicipite femorale destro. Il colpevole? Il ct della nazionale statunitense Mauricio Pochettino. Forse anche per questo motivo, il tecnico a stelle e strisce ha deciso, per la doppia amichevole contro Paraguay e Uruguay (15 e 19 novembre), di lasciare un po' in pace Christian Pulisic, pronto al rientro in campo contro il Parma ma ancora in condizioni non ottimali. Una buona notizia per il Milan e per Massimiliano Allegri, che potranno gestire lo statunitense e traghettarlo fino al derby di fine mese nel migliore dei modi. Con lui resterà a curarsi a Milanello anche Santiago Gimenez (non è tra i pre-convocati del Messico), il quale però sarà certamente assente al Tardini. 

Il Bebote, che aveva già dato forfait contro la Roma, è tornato a farsi vivo sui social per fare chiarezza sui suoi problemi fisici: "Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100% né di sentirmi a mio agio in campo - ha spiegato -. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ma il dolore è aumentato. E' arrivato il momento di fermarmi per concentrarmi sul recupero e tornare il prima possibile".

Chi invece dovrà rispondere alla convocazione è Adrien Rabiot, che il ct Didier Deschamps ha chiamato per la doppia sfida di qualificazione Mondiale della Francia contro Ucraina e Azerbaigian. Il centrocampista francese, che sta provando a rendersi disponibile per Parma (ma più probabilmente rientrerà nel derby), è reduce da un problema al polpaccio, muscolo notoriamente molto delicato. Il Milan spera che Deschamps ci ripensi e che, una volta valutate le condizioni di Rabiot con lo staff medico, lo rispedisca alla base. 

