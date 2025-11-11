Theo Hernandez, nostalgia Milan: un post della compagna accende i tifosi

“Un giorno torneremo, anche voi ci mancate. Ci sono posti che restano e resteranno per sempre casa”, ha scritto Zoe confermando una volta di più quanto per Theo e famiglia sia stato traumatico il distacco dal Milan e dalla città di Milano e molti tifosi rossoneri, che ricordano bene le cavalcate del francese e quella catena di sinistra formata con Leao che nel 2022 portò alla vittoria dell'ultimo scudetto, adesso sognano il suo ritorno, complice anche l’incapacità della dirigenza rossonera di trovare un sostituto all'altezza del suo talento.