Theo Hernandez, nostalgia Milan: un post della compagna accende i tifosi

Il terzino francese grande protagonista con la maglia dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ma Zoe non esclude il ritorno: "Un giorno torneremo, anche voi ci mancate"di Marco Mugnaioli
Pochi giorni dopo la disastrosa prestazione di Parma di Pervis Estupinan, è bastato un messaggio social di Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, per far scattare la più classica delle operazioni nostalgia in casa Milan. Un tifoso rossonero ha infatti inviato un messaggio sulla pagina Instagram dell'influencer veronese e la sua risposta ha letteralmente scatenato i tifosi del Diavolo, che a maggior ragione oggi che con Allegri si gioca 3-5-2 rimpiangono il calciatore trasferitosi all'Al-Hilal di Simone Inzaghi per 25 milioni di euro la scorsa estate dopo sei anni, 34 gol (record per un difensore, battuto quello precedente di Paolo Maldini) e 45 assist con la maglia rossonera.
“Un giorno torneremo, anche voi ci mancate. Ci sono posti che restano e resteranno per sempre casa”, ha scritto Zoe confermando una volta di più quanto per Theo e famiglia sia stato traumatico il distacco dal Milan e dalla città di Milano e molti tifosi rossoneri, che ricordano bene le cavalcate del francese e quella catena di sinistra formata con Leao che nel 2022 portò alla vittoria dell'ultimo scudetto, adesso sognano il suo ritorno, complice anche l’incapacità della dirigenza rossonera di trovare un sostituto all'altezza del suo talento.