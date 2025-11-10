Milan, l'ipotesi Lewandowski fa sognare i tifosi: a gennaio quasi impossibile, ma in estate...

C'è un nome che, negli ultimi giorni, sta facendo sognare i tifosi del Milan: è quello di Robert Lewandowski, che secondo Sportitalia è finito nel mirino del club rossonero, a caccia di un bomber di razza per rinforzare l'attacco nel mercato di gennaio. Stando ai media catalani è sostanzialmente impossibile che il polacco possa lasciare il Barcellona a stagione in corso, anche perché il club è pienamente in corsa su tutti i fronti, anche se in campionato viaggia a -3 dal Real capolista e in Champions è fuori dalla top 8, e lui vuole provare a chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza blaugrana.