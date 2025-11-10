Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Milan, l'ipotesi Lewandowski fa sognare i tifosi: a gennaio quasi impossibile, ma in estate...

L'attaccante polacco in scadenza a giugno col Barça, i rossoneri potrebbero tentare il colpo alla Modric

di Daniele Pezzini
10 Nov 2025 - 18:46

C'è un nome che, negli ultimi giorni, sta facendo sognare i tifosi del Milan: è quello di Robert Lewandowski, che secondo Sportitalia è finito nel mirino del club rossonero, a caccia di un bomber di razza per rinforzare l'attacco nel mercato di gennaio. Stando ai media catalani è sostanzialmente impossibile che il polacco possa lasciare il Barcellona a stagione in corso, anche perché il club è pienamente in corsa su tutti i fronti, anche se in campionato viaggia a -3 dal Real capolista e in Champions è fuori dalla top 8, e lui vuole provare a chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza blaugrana.

Nell'estate 2026, però, le cose potrebbero cambiare: il suo contratto è in scadenza a giugno e anche se è presente un'opzione di rinnovo non è da escludere che il fuoriclasse ex Bayern e Borussia, che sarà prossimo ai 38 anni, voglia tentare un'ultima grande avventura in Europa per chiudere la sua straordinaria carriera.

Molto ovviamente dipenderà dai risultati che il Milan otterrà in questa stagione: se dovesse concretizzarsi la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe più semplice arrivare a un giocatore di quel calibro, che porterebbe in dote qualcosa come 650 gol in carriera. Tare, insomma, tenterebbe di regalare al popolo rossonero un altro colpo alla Modric, un giocatore certamente a fine carriera, ma fisicamente integro e capace di garantire ciò di cui la squadra sembra avere più bisogno in questo periodo della sua storia.

Certo, a gennaio un intervento sul mercato rimane imprescindibile, ma se portare Lewandowski a Milano in estate diventasse possibile è certo che la dirigenza rossonera non si lascerebbe scappare l'occasione.

lewandowski
milan

