Lazio, oggi Sarri si opera: ma la presenza in panchina con il Napoli non è in dubbio

Nella giornata di oggi, come riportato dall’edizione de Il Messaggero, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri si sottoporrà a un intervento chirurgico già pianificato da tempo. Un’operazione che terrà l’allenatore biancoceleste lontano dai campi per un paio di giorni, ma che non dovrebbe avere conseguenze sulla preparazione della sfida con il Napoli, il primo impegno ufficiale del 2026 in programma domenica 4 gennaio alle 15. In questi giorni di assenza, gli allenamenti saranno affidati al suo vice Marco Ianni.
Come detto, però, nessuna preoccupazione in casa Lazio, con Sarri che sarà regolarmente in panchina contro il Napoli e tornerà a essere operativo subito dopo capodanno, con l'obiettivo di esserci già nel breve ritiro obbligatorio previsto per sabato. L'obiettivo è cominciare bene il 2026 cercando di ottenere punti importanti contro la squadra di Conte.