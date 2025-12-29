Inter, Zielinski: "Con Inzaghi ero in terza fila, Chivu coinvolge più giocatori"

Piotr Zielinski tra i migliori dell'Inter nella vittoria contro l'Atalanta, il centrocampista polacco è tornato ai livelli di Napoli e dopo la partita si è levato qualche sassolino dalla scarpa: "Con Inzaghi ero una seconda linea? Diciamo che partivo in terza fila, non ero schierato tra le seconde linee... Il mister (Inzaghi, ndr) aveva i suoi titolarissimi mentre quest'anno Chivu coinvolge più giocatori e fa credere anche agli altri che possono fare i titolari". Zielinski comunque riconosce: "L'anno scorso è stato difficile anche perché ho avuto infortuni, mi è mancata continuità".