Calcio

Inter, Zielinski: "Con Inzaghi ero in terza fila, Chivu coinvolge più giocatori"

29 Dic 2025 - 10:04

Piotr Zielinski tra i migliori dell'Inter nella vittoria contro l'Atalanta, il centrocampista polacco è tornato ai livelli di Napoli e dopo la partita si è levato qualche sassolino dalla scarpa: "Con Inzaghi ero una seconda linea? Diciamo che partivo in terza fila, non ero schierato tra le seconde linee... Il mister (Inzaghi, ndr) aveva i suoi titolarissimi mentre quest'anno Chivu coinvolge più giocatori e fa credere anche agli altri che possono fare i titolari". Zielinski comunque riconosce: "L'anno scorso è stato difficile anche perché ho avuto infortuni, mi è mancata continuità".

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

Milan-Verona 3-0: gli highlights

Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

Il ritorno di Calhanoglu

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

10:04
Inter, Zielinski: "Con Inzaghi ero in terza fila, Chivu coinvolge più giocatori"
09:42
Simonelli: "Milan-Como si giocherà a San Siro nella prima data utile"
09:21
Juve, altro record per Yildiz: aggancia Del Piero
23:10
Inter, Pio Esposito: "Voglio lavorare e imparare tutti i giorni"
23:06
Inter, Lautaro: "Era uno scontro diretto, sono contento perché abbiamo fatto un'ottima partita"