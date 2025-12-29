Iachini: "Paratici competente, darà una mano alla Fiorentina"

"Paratici? Lo conosco da tanti anni. È un professionista che ha affrontato tante situazioni, sia molto positive con vittorie importanti sia anche quelle da rimettere in sesto. È una persona molto competente, se dovesse arrivare sicuramente cercherà di dare una grande mano alla società e alla squadra. Ora c'è bisogno di ricompattarsi e fare risultati". Così Beppe Iachini, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, in merito all'arrivo alla Fiorentina del ds Fabio Paratici. "Kean? Gli attaccanti vivono di momenti. Kean è un grande calciatore. Sicuramente avrà modo di sbloccarsi, ha la qualità e le capacità per poterlo fare", ha aggiunto.