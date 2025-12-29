Logo SportMediaset

Calcio

Iachini: "Paratici competente, darà una mano alla Fiorentina"

29 Dic 2025 - 11:03

"Paratici? Lo conosco da tanti anni. È un professionista che ha affrontato tante situazioni, sia molto positive con vittorie importanti sia anche quelle da rimettere in sesto. È una persona molto competente, se dovesse arrivare sicuramente cercherà di dare una grande mano alla società e alla squadra. Ora c'è bisogno di ricompattarsi e fare risultati". Così Beppe Iachini, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, in merito all'arrivo alla Fiorentina del ds Fabio Paratici. "Kean? Gli attaccanti vivono di momenti. Kean è un grande calciatore. Sicuramente avrà modo di sbloccarsi, ha la qualità e le capacità per poterlo fare", ha aggiunto. 

13:08
Simonelli: "Serve rispetto per gli arbitri, risponderemo alla lettera della Lazio"
12:00
Roma, i convocati per sfida contro Genoa: out Baldanzi, c'è Dovbyk
11:03
Iachini: "Paratici competente, darà una mano alla Fiorentina"
10:50
Lazio, oggi Sarri si opera: ma la presenza in panchina con il Napoli non è in dubbio
10:04
Inter, Zielinski: "Con Inzaghi ero in terza fila, Chivu coinvolge più giocatori"