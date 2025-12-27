Verso Milan-Verona, Allegri: "Leao non è convocato, giocatori part-time non vanno bene"

"De Winter braccetto e Tomori centrale senza Gabbia? "Ci ho pensato, l'ho provato, ma credo che in questo momento qua Tomori possa fare benissimo il braccetto e De Winter può fare benissimo il centrale. È arrivato, ha giocato bene e ha fatto errori come tutti. Può crescere. Saelemaekers e Rabiot sono due giocatori importanti come tutti gli altri. Quando non abbiamo palla tutti dobbiamo pensare a difendere, anche le punte. Alexis ha potenzialità importanti per crescere. Rabiot è un giocatore di esperienza, internazionale. Dopo l'infortunio sta crescendo e questa è una cosa molto importante" ha detto.