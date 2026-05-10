MILAN

Milan, Tare: "Il mio futuro? Nessuno mi ha detto nulla. I tifosi meritano un'altra squadra"

Il ds rossonero ha parlato dopo una serata da incubo per il Milan

10 Mag 2026 - 23:58
© Getty Images

© Getty Images

Il ds del Milan, Igli Tare, ha parlato dopo la partita contro l'Atalanta ai microfoni di Dazn: "Vedendo le ultime partite la giusta attenzione è mancata, inutile nasconderlo. Tutti quanti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, e i tifosi certamente meritano un'altra squadra. L'unica cosa buona, in questo momento, è che abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. Dobbiamo analizzare bene quanto successo stasera e quanto accaduto nelle ultime sei-sette settimane e ricompattarci per raggiungere l'importante traguardo Champions, perché veniamo da dieci mesi fatti bene. Il mio futuro? Nessuno mi ha detto nulla... Ora è fondamentale tenere la mente fredda, accettiamo le critiche che sono giuste ma dobbiamo reagire. Magari potremo analizzare tutto con qualche giorno di ritiro, ritrovandoci insieme un po' prima".

"

milan-atalanta
tare

Ultimi video

00:20
MCH PULLMAN BARCELLONA ASSALTATO PER SBAGLIO PRE REAL MADRDI 10/05 MCH

Tifosi del Barcellona cosa fate? Attaccano il bus del… Barcellona!

03:33
Il Barcellona vince La Liga: la premiazione al Camp Nou

Il Barcellona vince La Liga: la premiazione al Camp Nou

01:15
Triplice fischio, il Barcellona è campione di Spagna

Triplice fischio, il Barcellona è campione di Spagna

01:01
Scontro tra Raphina e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

Scontro tra Raphinha e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

00:46
Rashford, occasione per il tris. Courtois salva i Blancos

Rashford, occasione per il tris. Courtois salva i Blancos

02:13
Allegri: "Crisi Milan? Spiegare ora non serve a nulla"

Allegri: "Crisi Milan? Spiegare ora non serve a nulla"

02:27
Palladino: "Prova da grande gruppo"

Palladino: "Prova da grande gruppo"

02:18
Milan-Atalanta 2-3: gli highlights

Milan-Atalanta 2-3: gli highlights

01:08
Verona-Como 0-1: gli highlights

Verona-Como 0-1: gli highlights

01:17
Cremonese-Pisa 3-0: gli highlights

Cremonese-Pisa 3-0: gli highlights

02:12
Parma-Roma 2-3: gli highlights

Parma-Roma 2-3: gli highlights

01:06
Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

02:03
Hien: "Abbiamo dimostrato grande voglia di riscatto"

Hien: "Abbiamo dimostrato grande voglia di riscatto"

01:58:53
Barcellona-Real Madrid: partita integrale

Barcellona-Real Madrid: partita integrale

00:42
MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

00:20
MCH PULLMAN BARCELLONA ASSALTATO PER SBAGLIO PRE REAL MADRDI 10/05 MCH

Tifosi del Barcellona cosa fate? Attaccano il bus del… Barcellona!

I più visti di Milan

Tare, Furlani e Allegri

Contestato ma sempre al centro del Milan: Furlani punta D'Amico come ds. E con lui può arrivare anche Italiano

Il Milan si gioca la Champions tra ansie e tensioni: la contestazione è iniziata, Allegri senza Pulisic punta su Gimenez

Jaissle, due Champions a 38 anni: “Sfiorai il Milan, ora sfido Inzaghi e CR7. Il mio Kessié? Da Serie A…”

Allegri: "Con l'Atalanta inizia un mini-campionato, io voglio restare al Milan il più possibile". Idea attacco a tre con Gimenez

Niente Atalanta per Pulisic: problema al gluteo, Allegri pronto a ridisegnare l'attacco

Milan, la nuova prima maglia è un omaggio al passato: sorprendono la seconda e la terza

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:33
Atalanta, Palladino: "Non penso al futuro, con la squadra c'è magia"
23:07
Barcellona batte Real Madrid nel Clasico e conquista sua 29.a Liga
22:46
Atalanta: infortunati Scalvini e Kossounou, Hien sarà squalificato
22:37
Milan: Leao sostituito e travolto dai fischi a San Siro
22:02
Serie C, playoff: Campobasso-Potenza 0-3