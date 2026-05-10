Milan, Tare: "Il mio futuro? Nessuno mi ha detto nulla. I tifosi meritano un'altra squadra"

Il ds del Milan, Igli Tare, ha parlato dopo la partita contro l'Atalanta ai microfoni di Dazn: "Vedendo le ultime partite la giusta attenzione è mancata, inutile nasconderlo. Tutti quanti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, e i tifosi certamente meritano un'altra squadra. L'unica cosa buona, in questo momento, è che abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. Dobbiamo analizzare bene quanto successo stasera e quanto accaduto nelle ultime sei-sette settimane e ricompattarci per raggiungere l'importante traguardo Champions, perché veniamo da dieci mesi fatti bene. Il mio futuro? Nessuno mi ha detto nulla... Ora è fondamentale tenere la mente fredda, accettiamo le critiche che sono giuste ma dobbiamo reagire. Magari potremo analizzare tutto con qualche giorno di ritiro, ritrovandoci insieme un po' prima".