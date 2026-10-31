Serie A, Milan-Inter 3-1: scherzetto di Halloween dei rossoneri, Amorim trionfa nel derby

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Ad Halloween, la festa dell'occulto e delle streghe, non poteva che trionfare il Diavolo. Il derby di Milano si tinge di rossonero, con Moreira a trascinare un Milan letale nelle ripartenze: è 3-1 su un'Inter irriconoscibile in avvio e spenta nella ripresa. I nerazzurri sbagliano l'ennesimo approccio stagionale, finendo nuovamente in svantaggio: è parzialmente complice il cambio di modulo orchestrato da Chivu, con Thuram unica punta e Sucic-Diouf a supporto. Il francese viene eccessivamente isolato e, nei primi dieci minuti, l'Inter è assente ingiustificata in campo contro un Milan aggressivo ed efficace. Passano quattro minuti per il gol, con Moreira protagonista: saltato Carlos Augusto, cross e testa di un ispirato Pulisic per l'1-0. L'ottavo svantaggio stagionale non sveglia l'Inter, che si addormenta sul corner al 10': Rabiot può così depositare in porta, male la difesa e Josep Martinez, sostituto dell'influenzato Provedel. I nerazzurri provano a risollevarsi con le palle inattive, rendendosi pericolosi con Carlos Augusto e riaprendola al 22': corner, sponda di Akanji e gol di Bastoni. Calhanoglu sfiora il pari, trovando la grande risposta di Maignan, che poi è strepitoso su Spence.
C'è anche la firma del portiere sul vantaggio rossonero al riposo, con l'Inter che prende il controllo della sfida e spinge con costanza, ma viene nuovamente colpita al 43': punizione perfetta di Moreira, la barriera si apre e Martinez (partito in ritardo) viene spiazzato dalla traiettoria. Si va dunque al riposo sul 3-1 e, sorprendentemente, Chivu non reagisce: nessun cambio, l'Inter prosegue col 3-4-2-1 e Thuram predica ancora nel deserto. I nerazzurri perdono impeto e convinzione, rendendosi pericolosi solo col tuffo di Carlos Augusto, e reagiscono tardivamente coi cambi: solo dieci minuti più recupero con Dimarco, il tridente e Pio-Bonny ai lati di Thuram. Ha così buon gioco il Milan, che si copre e non rischia praticamente nulla nel finale, costruendosi una chance con Cisse. Il derby è rossonero, Amorim batte Chivu 3-1 e sfodera la sorpresa nella sua prima stracittadina in Serie A. Milan a quota 21 punti, -4 dall'Inter che domani potrebbe essere staccata dalla Lazio. I nerazzurri, invece, devono riflettere su una difesa debole e problematica: 13 reti subite in dieci gare, per l'ottavo derby senza vittoria (sei ko e due pari). L'ultimo successo, infatti, risale sempre al 22 aprile 2024 e alla seconda stella conquistata in casa del Milan.
IL TABELLINO
MILAN-INTER 3-1
MILAN (3-4-2-1) - Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira (44' st Terracciano), Musah (37' st Jashari), Modric, Diawara (37' st Bartesaghi); Rabiot, Pulisic (37' st Cissé); Gonçalo Ramos (44' st Hutchinson). A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupiñán, Comotto, Vladimirov, Ossola, Perera, Menon, Vos, Camarda. All. Ruben Amorim.
INTER (3-4-2-1) - J. Martinez; Bisseck (36' st Bonny), Akanji, Bastoni (36' st Esposito); Spence, Barella (36' st Dimarco), Calhanoglu (27' st Zielinski), Carlos Augusto; Diouf (27' st Mkhitaryan), Sucic; Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Taho, Stankovic, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli. All. Chivu.
Arbitro: Guida.
Marcatori: 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 43' Moreira (M).
Ammoniti: De Winter (M), Moreira (M), Carlos Augusto (I).
GLI OPTA FACTS
- Il Milan ha vinto quattro derby di fila contro l’Inter tra tutte le competizioni solo per la quarta volta nella sua storia, dopo i quattro tra il 1972 e il 1973, i sei tra il 1946 e il 1948 e sei tra il 1911 e il 1913.
- Il Milan ha vinto tre partite consecutive di Serie A contro l’Inter per la prima volta dalle quattro di fila tra il 2002 e il 2004 (con Carlo Ancelotti in panchina).
- Dopo il successo per 1-0 dello scorso 8 marzo in campionato, il Milan ha vinto due match casalinghi di fila contro l’Inter tra tutte le competizioni per la prima volta dal maggio-settembre 2008.
- Il Milan (6V, 2N) ha evitato la sconfitta per otto derby consecutivi contro l’Inter tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (serie di 10 in quel caso).
- Cristian Chivu è solo il terzo allenatore a perdere da allenatore i primi tre derby tra Milan e Inter tra tutte le competizioni, dopo Leonardo (tra il 2009 e il 2011 - due con il Milan e uno contro l’Inter) e Massimo Giacomini (tra il 1979 e il 1980, tutti alla guida dei rossoneri).
- Il Milan ha segnato almeno una rete per 10 derby ufficiali contro l’Inter di fila solo per la seconda volta nella sua storia considerando tutte le competizioni, dopo le 11 di fila tra il 2005 e il 2009.
- Quello realizzato da Christian Pulisic (3:45) è stato il gol più veloce realizzato dal Milan in un derby contro l'Inter in Serie A da quello di Alexandre Pato (0:43) il 2 aprile 2011.
- In generale, quello di Christian Pulisic (3:45) è diventato il gol più veloce segnato in un derby tra Milan e Inter di Serie A dalla rete di Matías Vecino (2:31) del 17 marzo 2019.
- Quello realizzato contro l'Inter, è il primo gol di testa per Christian Pulisic con il Milan tra tutte le competizioni (su 45 realizzati); in generale, non andava a segno di testa nei top-5 campionati dal 9 novembre 2019 (con il Chelsea contro il Crystal Palace).
- Con le reti di Christian Pulisic (3:45) e Adrien Rabiot (9:46) il Milan ha segnato più di gol nei primi 10' di un derby di Serie A contro l'Inter solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 6 novembre 1949: doppietta di Enrico Candiani (1' e 7').
- Adrien Rabiot (quattro centri e due passaggi vincenti) è diventato solo il terzo centrocampista del Milan a prendere parte ad almeno un gol per cinque gare di fila nella competizione da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) dopo Hakan Çalhanoglu (nel luglio 2020) e Kaká (nell'ottobre 2004 e nel maggio 2008).
- L'Inter è una delle due squadre, con il Monza, che ha concesso il maggior numero di gol nei primi 10' di questa Serie A: cinque entrambe.
- Sono stati realizzati tre gol nei primi 25' di un derby tra Milan e Inter di Serie A solo per la sesta volta nella storia, la prima dal 24 marzo 1974 (quattro reti in quel caso, una rossonera e tre nerazzurre).
- Alessandro Bastoni è diventato solo il quarto difensore italiano dell’Inter ad andare a segno nel derby di Serie A contro il Milan nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Massimo Paganin (ottobre 1995), Marco Materazzi (ottobre 2006) e Francesco Acerbi (aprile 2024).
- Quello di Diego Moreira è solo il terzo gol realizzato dal Milan su calcio di punizione diretto contro l'Inter tra tutte le competizioni da quando il dato è disponibile (2004/05), dopo quelle di Andrea Pirlo (23 dicembre 2007 in Serie A) e di Theo Hernández (6 gennaio 2025 in Supercoppa italiana).
- Diego Moreira (una rete e due assist) è solo il secondo giocatore del Milan negli ultimi 20 anni a prendere parte a tre gol in un derby di Serie A contro l'Inter, dopo Rafael Leão (2G+1A) il 3 settembre 2022.
- Il Milan ha mandato a segno tre marcatori diversi in un primo tempo di un derby contro l'Inter tra tutte le competizioni solo per la seconda volta negli ultimi 70 anni, dopo l'8 gennaio 1998 (in Coppa Italia, reti di Albertini, Ganz e Savicevic).
- Da una parte, il Milan ha realizzato almeno tre gol in un primo tempo di Serie A per la prima volta dal 27 settembre 2024 (tre contro il Lecce); dall’altra, l’Inter non ne concedeva più di due dal 14 maggio 2016 (tre da Sassuolo in trasferta) – l’ultimo precedente al Meazza nel torneo fu invece contro la Fiorentina il 27 settembre 2015 (tre).
- Da quando il dato è disponibile (2004/05), Mike Maignan è solo uno dei due portieri del Milan a realizzare più di sei parate in un derby di Serie A contro l’Inter: sette, al pari di Christian Abbiati (il 22 dicembre 2013).
- Piotr Zielinski ha raggiunto le 100 presenze in tutte le competizioni con l'Inter (69 in Serie A, 23 in Champions League, sei in Coppa Italia e due in Supercoppa italiana).
- Federico Dimarco ha tagliato il traguardo delle 250 presenze in Serie A (177 con l’Inter, 48 con l’Hellas Verona, 13 con il Parma e 12 con l’Empoli).
- Milan-Inter (500) è soltanto la terza partita di Serie A a raggiungere quota 500 reti, dopo Inter-Roma (544) e Inter-Fiorentina (502).
- Adrien Rabiot ha vinto la sua 250ª partita nei cinque grandi campionati europei: 136 in Ligue 1 e 114 in Serie A (22 delle quali con il Milan).