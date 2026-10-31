Serie A, Milan-Inter 3-1: scherzetto di Halloween dei rossoneri, Amorim trionfa nel derby

Ad Halloween, la festa dell'occulto e delle streghe, non poteva che trionfare il Diavolo. Il derby di Milano si tinge di rossonero, con Moreira a trascinare un Milan letale nelle ripartenze: è 3-1 su un'Inter irriconoscibile in avvio e spenta nella ripresa. I nerazzurri sbagliano l'ennesimo approccio stagionale, finendo nuovamente in svantaggio: è parzialmente complice il cambio di modulo orchestrato da Chivu, con Thuram unica punta e Sucic-Diouf a supporto. Il francese viene eccessivamente isolato e, nei primi dieci minuti, l'Inter è assente ingiustificata in campo contro un Milan aggressivo ed efficace. Passano quattro minuti per il gol, con Moreira protagonista: saltato Carlos Augusto, cross e testa di un ispirato Pulisic per l'1-0. L'ottavo svantaggio stagionale non sveglia l'Inter, che si addormenta sul corner al 10': Rabiot può così depositare in porta, male la difesa e Josep Martinez, sostituto dell'influenzato Provedel. I nerazzurri provano a risollevarsi con le palle inattive, rendendosi pericolosi con Carlos Augusto e riaprendola al 22': corner, sponda di Akanji e gol di Bastoni. Calhanoglu sfiora il pari, trovando la grande risposta di Maignan, che poi è strepitoso su Spence.



C'è anche la firma del portiere sul vantaggio rossonero al riposo, con l'Inter che prende il controllo della sfida e spinge con costanza, ma viene nuovamente colpita al 43': punizione perfetta di Moreira, la barriera si apre e Martinez (partito in ritardo) viene spiazzato dalla traiettoria. Si va dunque al riposo sul 3-1 e, sorprendentemente, Chivu non reagisce: nessun cambio, l'Inter prosegue col 3-4-2-1 e Thuram predica ancora nel deserto. I nerazzurri perdono impeto e convinzione, rendendosi pericolosi solo col tuffo di Carlos Augusto, e reagiscono tardivamente coi cambi: solo dieci minuti più recupero con Dimarco, il tridente e Pio-Bonny ai lati di Thuram. Ha così buon gioco il Milan, che si copre e non rischia praticamente nulla nel finale, costruendosi una chance con Cisse. Il derby è rossonero, Amorim batte Chivu 3-1 e sfodera la sorpresa nella sua prima stracittadina in Serie A. Milan a quota 21 punti, -4 dall'Inter che domani potrebbe essere staccata dalla Lazio. I nerazzurri, invece, devono riflettere su una difesa debole e problematica: 13 reti subite in dieci gare, per l'ottavo derby senza vittoria (sei ko e due pari). L'ultimo successo, infatti, risale sempre al 22 aprile 2024 e alla seconda stella conquistata in casa del Milan.