Milan, Moreira: "La mia migliore notte qui, ringrazio Kakà. Scudetto? Non ci pensiamo adesso"

La benedizione è arrivata direttamente da Kakà, entrato nella Hall of Fame del Milan prima del derby: "Grazie per essere venuto e per avermi dato il tuo numero", firmato Diego Moreira. L'esterno belga si gode una notte da sogno: "Per il momento la più bella da quando sono qui", ha detto a Sky Sport l'autore di un gol e due assist. "Sono molto contento per la partita, abbiamo fatto un ottimo lavoro, restando sempre compatti e allontanando il pericolo".