Milan, Moreira: "La mia migliore notte qui, ringrazio Kakà. Scudetto? Non ci pensiamo adesso"

La benedizione è arrivata direttamente da Kakà, entrato nella Hall of Fame del Milan prima del derby: "Grazie per essere venuto e per avermi dato il tuo numero", firmato Diego Moreira. L'esterno belga si gode una notte da sogno: "Per il momento la più bella da quando sono qui", ha detto a Sky Sport l'autore di un gol e due assist. "Sono molto contento per la partita, abbiamo fatto un ottimo lavoro, restando sempre compatti e allontanando il pericolo".
Per parlare di scudetto, però, è ancora presto: "Dobbiamo rimanere concentrati una partita alla volta, non possiamo pensare adesso allo scudetto. Siamo ancora a inizio stagione, ancora tante partite da giocare, un passo alla volta. Vinciamo una partita alla volta, poi vedremo", ha concluso.