Striscione tifosi Inter contro la demolizione di San Siro: "Non abbattiamo la Scala del Calcio"

Continua la protesta dei tifosi dell'Inter contro la demolizione di San Siro. "Contro l'abbattimento della Scala del Calcio. Luci a San Siro non le spegnerete mai", si legge in uno striscione esposto dagli ultras nerazzurri durante il derby contro il Milan. Già nella giornata di giovedì alcune decine di esponenti della curva dell'Inter si erano radunati al Castello Sforzesco per protestare, poco prima della conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo stadio. A Milano il tema della demolizione di San Siro resta caldo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa si è più volte schierato contro l'abbattimento dell'impianto che nel 2026 ha compiuto cento anni, una posizione simile a quella presa poche ore fa dall'aspirante candidato sindaco del centrosinistra Mario Calabresi.