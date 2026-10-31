Le pagelle dell'Inter: Akanji-Bisseck coppia horror, Barella annebbiato e Thuram non può fare tutto da solo

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Qualche traccia del vero Spence, Carlos Augusto non è all'altezza delle precedenti prestazionidi Enzo Palladini
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INTER
Josep Martinez 5,5 - Se lo si può assolvere sui primi due gol, non è esente da colpe sul 3-1 di Moreira, sia pure in coabitazione con la barriera. Al 90' evita un'ulteriore umiliazione.
Bisseck 5 - Perseverare è diabolico. Distrarsi una volta è umano, ma perdere Pulisic al primo cross e alla prima giocata è un'attitudine inspiegabile.
Dal 36' st Pio Esposito sv.
Akanji 5 - C'è sempre da tremare quando tocca a lui la chiusura decisiva, non sembra mai sicuro di quello che fa. Non sono da lui anche certi errori in disimpegno.
Bastoni 6 - Il primo a far uscire l'Inter da un'apnea pericolosa, con il colpo di testa che determina il 2-1 dopo l'inizio-shock. Il meno peggio della difesa.
Dal 36' st Dimarco sv.
Spence 6 - No poteva essere il pasticcione approssimativo che si è visto nelle prime apparizioni. In questo caso si vede una vaga somiglianza con il grande giocatore ammirato al Mondiale. Va vicinissimo al gol poco dopo la mezz'ora del primo tempo, con grande parata di Maignan.
Barella 5 - Affianca Calhanoglu in cabina di regia, in un ruolo che forse vorrebbe fare più spesso. All'inizio è tra i meno peggio, ma poi provoca con un errore la punizione da cui arriva il 3-1 di Moreira e da lì fa fatica a trovare la strada giusta.
Dal 36' st Bonny sv.
Calhanoglu 6 - Opposto spesso a Modric, riesce a mantenere la calma anche dopo l'inizio disastroso della squadra, ragiona sul da farsi e fa quello che sa fare molto bene quando ha a disposizione una palla inattiva.
Dal 27' st Zielinski 6 - Sta lì cercando di gestire il centro del campo, anche nella fase dell'assalto finale.
Carlos Augusto 5,5 - Preferito a Dimarco con motivazioni comprensibili, smentisce la sua assoluta affidabilità perdendo Moreira nel primo uno contro uno, rivedibile anche il suo immobilismo sul 2-0.
Diouf 5,5 - Ci sarebbe da capire il motivo per cui, dopo mesi di lavoro sul Diouf esterno, l'Inter si presenti al derby con Diouf trequartista, palesemente imbarazzato e disorientato alla vana ricerca di una posizione utile. Le prime iniziative interessanti arrivano quando prova a partire da lontano.
Dal 27' st Mkhitaryan 6 - Qualche idea saggia è quello che può offrire, anche se ormai sembra tutto compromesso.
Sucic 5 - A Venezia era stato tolto dopo il primo tempo per la scarsissima partecipazione al gioco della squadra. Evidentemente la lezione non è servita, perché nel derby grosso modo ricalca lo stesso tipo di prestazione insipida, prolungata anche nella ripresa.
Thuram 6 - Da solo in attacco: non è la prima volta che gli capita. Fa quello che può, ben sapendo che se parte con il pallone tra i piedi diventa molto difficile da tenere a bada.
Allenatore Chivu 5 - C'è qualcosa che non va nella gestione di questa squadra se ancora una volta l'inizio è stato disastroso e ancora una volta è stato perso uno scontro diretto. Troppo tardivi i cambi.