Inter, Barella: "Dobbiamo guardarci in faccia, male l'approccio e paghiamo errori singoli e di squadra"

"Paghiamo degli errori, a parte il gol su punizione, sono errori singoli e di squadra. L’approccio non ci sta uscendo al meglio, dobbiamo migliorare su questo. Il derby è sempre una partita a sé, dobbiamo farci un esame e migliorare”. Nicolò Barella commenta così la sconfitta nel derby. "Sconfitte nel derby? Ci sono stati derby giocati male e vinti e viceversa. Dobbiamo solo guardarci in faccia, a prescindere dal derby - ha detto a Sky Sport - Tutte le partite valgono tre punti. Oggi dovevamo fare di meglio. Bonny e Pio hanno avuto la febbre. Non eravamo rodati su questo modulo, ma conta l'atteggiamento". E in conferenza: "Da inizio anno ci manca l’atteggiamento giusto. Abbiamo anche dimostrato la nostra forza nei secondi tempi ma non tutte le partite sono uguali. Dobbiamo imparare a non portare tutte le partite fino al 90’, la stanchezza si paga. Il Milan ha avuto un approccio migliore, hanno meritato di andare sul 3-1 che è arrivato nel momento migliore nostro. Dobbiamo guardarci in faccia, la strada è lunga, ci sono tanti punti e sono importanti in ogni partita".