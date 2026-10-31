Milan, Kakà entra nella Hall of Fame e si commuove: "Difficile da spiegare. Il coro di Sheva per Pulisic"

Ieri, l'ex trequartista brasiliano è stato a cena con il proprietario del club, Gerry Cardinale, alla vigilia del derby: "Il suo discorso è stato molto bello. Vuole tornare a essere protagonista in Italia e in Europa. A noi era servita una squadra forte con grandissimi calciatori. Non bastano i giocatori bravi, ma anche riuscire a diventare squadra come era accaduto a noi".