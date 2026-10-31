Milan, Pulisic: "Non sono sorpreso, noi sempre bene nelle gare importanti. Ora serve continuità"

Quattro partite, quattro gol e quattro vittorie contro l'Inter. Il record di Christian Pulisic nei derby giocati con la maglia del Milan è perfetto: "Devo continuare a fare gol nei derby...", ha detto sorridendo a Sky l'esterno statunitense. "Abbiamo iniziato la partita molto bene, con intensità e fisicità. I due gol nel primo tempo ci hanno aiutato e questa vittoria per noi è molto importante". Speranze per lo scudetto? "Sono tre punti molto importanti, però dobbiamo continuare a trovare questa continuità, per vincere tutte le partite". La vittoria contro l'Inter non ha sorpreso Capitan America: "Giochiamo sempre bene nelle partite importanti. Per me non è una sorpresa, abbiamo fatto le cose bene".