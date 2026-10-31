PAGELLE MILAN

Le pagelle del Milan: Moreira vive una notte magica, Pavlovic è una fiera

Modric ci mette una grinta che neanche un esordiente, Pulisic fa un lavoro oscuro ma prezioso

di Matteo Dotto
31 Ott 2026 - 22:55
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MILAN

MAIGNAN 7 - Uscite convincenti, soliti piedi buoni (a parte il siluro che ha abbattuto Bisseck e poteva costar caro) e la paratissima su Spence nel primo tempo a evitare il possibile 2-2.

GILA 7 - A destra ci mette fisicità, corsa ed esperienza. Al Milan, su quella fascia destra, era mancato parecchio. 

DE WINTER 7 - Partita di personalità macchiata dal clamoroso buco su Spence nel primo tempo. 

PAVLOVIC 8 - Una fiera. Timing perfetto negli interventi difensivi, strepitoso quando a venti minuti dalla fine stoppa in area Barella a tu per tu con Maignan. Tante sgroppate che esaltano il pubblico rossonero e mandano in panico i centrocampisti nerazzurri.

DIAWARA 6.5 - Il più giovane e inesperto tra i rossoneri gioca con attenzione e cresce di minuto in minuto. Bravo a murare un tiro di Barella a colpo sicuro (dall'82 BARTESAGHI SV).

MOREIRA 8 - Man of the match. La punizione del 3-1 è un gioiello. Nel primo tempo aveva propiziato l'1-0 di Pulisic con grande spunto e cross al bacio per la testa dell'americano e il 2-0 di Rabiot con il corner giocato corto (e presumibilmente studiato a Milanello) (dall'89' TERRACCIANO SV).

MUSAH 6.5 - Macina chilometri e scorta Modric in mezzo al campo, prende sempre Thuram nei corner, guadagna la punizione dal limite (fallo di Barella) da cui scaturisce il terzo gol rossonero. Rischia qualcosa con quel pallone perso sulla pressione di Barella che porta al rigore-fake per l'inesistente mani di Gila (dall'82' JASHARI SV)

MODRIC 7.5 - Intuizioni da grande regista, recuperi da umile difensore, sempre nel vivo del gioco con le idee chiarissime. E quando gli capita di perder palla ci mette una grinta che neanche un esordiente...

PULISIC 7 - Sblocca la partita dopo meno di 4 minuti con una splendida zuccata che inchioda Martinez. Poi aiuta la squadra con lavoro oscuro ma prezioso (dall'82' CISSE SV).

RABIOT 6.5 - Il piatto mancino che porta al raddoppio rossonero è delizioso. Poi tante altre belle cose e qualche pausa di troppo.

RAMOS 5.5 - Ci mette l'impegno, corre su tutto il fronte d'attacco ma continua a vedersi poco in fase realizzativa. Ha un'unica occasione e la spreca (dall'89' HUTCHINSON SV).

Allenatore AMORIM 7 - In emergenza non aveva grandi dubbi sulle scelte di modulo e interpreti. Azzecca comunque tutto, unica sbavatura: da rivedere qualche meccanismo nei corner avversari.

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