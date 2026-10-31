Le pagelle del Milan: Moreira vive una notte magica, Pavlovic è una fiera

MOREIRA 8 - Man of the match. La punizione del 3-1 è un gioiello. Nel primo tempo aveva propiziato l'1-0 di Pulisic con grande spunto e cross al bacio per la testa dell'americano e il 2-0 di Rabiot con il corner giocato corto (e presumibilmente studiato a Milanello) (dall'89' TERRACCIANO SV).