Serie A, Milan-Cremonese 1-1: Messias al 93' salva Pioli

MILAN-CREMONESE 1-1

Il brasiliano evita il ko ai rossoneri che scivolano fuori dalla zona Champions, Okereke illude Ballardini

Clamoroso a San Siro: nel turno infrasettimanale di Serie A, il Milan pareggia 1-1 contro la Cremonese, che sfiora il colpaccio. Dopo un gol annullato a Saelemaekers in avvio, a sbloccare il match è la rete di Okereke al 77', poi Messias segna al 93' ed evita la sconfitta ai rossoneri, che scivolano però fuori dalla Champions League superati dall'Inter e agganciati dall'Atalanta. I grigiorossi salgono a quota 21, portandosi a -6 dalla salvezza.

LA PARTITA

Il turnover costa caro a Stefano Pioli: il Milan pareggia 1-1 con la Cremonese a San Siro e resta fuori dalla zona Champions per un turno, superato dall'Inter e agganciato dall'Atalanta. Il tecnico rossonero schiera tante seconde linee: partono dal primo minuto Ballo-Touré, Vranckx, De Ketelaere e Origi. Il match sembra anche iniziare bene, ma Saelemaekers si vede annullare il possibile 1-0 per fuorigioco. Le riserve faticano ad incidere e ad indirizzare la gara, così il primo tempo finisce senza reti, con una Cremonese attenta e propositiva, quando può, a farsi vedere dalle parti dei padroni di casa.

Pioli prova a rompere gli indugi prima nell'intervallo con l'ingresso di Krunic al posto di Bennacer, poi al 63' rompe gli indugi e inserisce Leao e Giroud, eppure la più grande occasione è sui piedi di Valeri, entrato nella ripresa tra gli uomini di Ballardini. Si sente aria di beffa e, al 77', Okereke elude mezza difesa rossonera e, solo davanti a Maignan, non sbaglia. Su San Siro cala il gelo, poi al 75' Pioli cambia ancora mettendo Tonali e Messias: il brasiliano sarà la carta vincente nel recupero. Proprio l'ex Crotone, infatti, al 93' trova un calcio di punizione deviato che beffa Carnesecchi, rimettendo tutti i giochi.

Il recupero, però, non regala la rimonta ai rossoneri: finisce così 1-1, con il Milan che sale a quota 58 e resta insieme alla Roma e all'Atalanta. Ora, al quarto posto c'è l'Inter a 60. La Cremonese sfiora invece a lungo l'idea di andare a -4 dalla salvezza ma resta invece a 21, a -6 da Verona e Spezia.

LE PAGELLE

De Ketelaere 5 - Ennesima occasione fallita dal belga, che non riesce in nessun modo a incidere.

Messias 7 - Entra e salva i rossoneri con il gol che, al momento, tiene ancora Pioli in zona Europa, anche se ci sarà da risalire.

Pickel 5 - La sua ingenuità nel finale rischia di regalare la rimonta ai rossoneri, ma per sua fortuna la formazione di Pioli ha poco tempo per approfittare della superiorità numerica.

Okereke 7 - Il suo ingresso in campo cambia la gara e illude la Cremonese. Bravo, funambolico e cinico nel battere Maignan.

IL TABELLINO

MILAN-CREMONESE 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Kalulu 5,5, Thiaw 5,5, Ballo-Touré 5,5; Bennacer 5,5 (1' st Krunic 6), Vranckx 6 (30' st Tonali 6); Saelemaekers 6 (30' st Messias 7), De Ketelaere 5 (18' st Giroud 6), Diaz 5,5; Origi 5,5 (18' st Leao 6). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Adli, Bakayoko, Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer, Rebic. All.: Pioli 5,5

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi 7; Sernicola 6,5, Chiriches 7 (28' st Ghiglione 6), Lochoshvili 6,5, Vasquez 6; Benassi 6 (11' st Okereke 7), Meité 6; Pickel 5, Galdames 6,5, Buonaiuto 6 (11' st Valeri 6,5); Afena-Gyan 6 (28' st Ferrari 6). A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Acella, Bianchetti, Basso Ricci. All.: Ballardini 7

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 32' st Okereke (C), 48' st Messias (M)

Ammoniti: Galdames (C), Vasquez (C), Ghiglione (C)

Espulsi: 51' st Pickel (C) per gioco violento



LE STATISTICHE

• David Okereke è il secondo giocatore della Cremonese a segnare sia contro l’Inter che contro il Milan in trasferta in Serie A dopo Gustavo Dezotti (ci riuscì nel campionato 1989/90).

• La Cremonese è rimasta imbattuta in entrambe le sfide stagionali contro il Milan per la prima volta in Serie A.

• Tra le formazioni dei cinque maggiori campionati europei Il Milan è una delle tre squadre (insieme Nantes e Salernitana) ad aver pareggiato più partite in tutte le competizioni nel 2023 (nove).

• Il Milan ha segnato un gol su punizione diretta in Serie A per la prima volta da dicembre 2021 (Florenzi contro l'Empoli).

• Il Milan ha pareggiato tre delle ultime quattro partite interne in Serie A, tanti quanti quelli ottenuti nelle 19 gare precedenti (14V, 2P).

• Junior Messias - cinque reti in 21 presenze quest'anno - ha eguagliato il numero di gol realizzate nello scorso campionato (cinque in 26).

• La Cremonese ha pareggiato due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso novembre (tre di cui l’ultimo contro il Milan).

• La Cremonese con Ballardini in panchina ha conquistato 14 punti in 15 partite in Serie A (media 0.9 a match).

• David Okereke (14 reti) ha eguagliato Victor Obinna al 5° posto dei giocatori nigeriani con più gol in Serie A.

• David Okereke è il primo giocatore della Cremonese a segnare in trasferta contro il Milan da Florijancic (maggio 1996).

• Panchina numero 450 per Stefano Pioli in Serie A, è il 7° tecnico a tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Spalletti, Guidolin, Gasperini, Mazzarri, Ancelotti e Allegri.