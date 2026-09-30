Euro U21, il ct azzurro Baldini: "Con l'Armenia pensiamo a noi stessi e alla nostra prestazione"

"Pensiamo a noi stessi e alla nostra prestazione. I ragazzi devono sentirsi liberi e divertirsi". Parola di Silvio Baldini in vista della sfida di qualificazione all'Europeo Under 21 2027 domani contro l'Armenia a Yerevan. "La pausa lunga ci ha aiutato a lavorare bene - ha raccontato il tecnico degli azzurrini questa mattina conferenza stampa prima della partenza - I ragazzi la maggior parte dei concetti li conoscevano, ma stare insieme così tanti giorni, le amichevoli giocate, essere andati due volte a cena fuori, hanno aiutato sul piano dell'aggregazione e del lavoro sul campo".