Euro U21, il ct azzurro Baldini: "Con l'Armenia pensiamo a noi stessi e alla nostra prestazione"

30 Set 2026 - 10:39
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"Pensiamo a noi stessi e alla nostra prestazione. I ragazzi devono sentirsi liberi e divertirsi". Parola di Silvio Baldini in vista della sfida di qualificazione all'Europeo Under 21 2027 domani contro l'Armenia a Yerevan. "La pausa lunga ci ha aiutato a lavorare bene - ha raccontato il tecnico degli azzurrini questa mattina conferenza stampa prima della partenza - I ragazzi la maggior parte dei concetti li conoscevano, ma stare insieme così tanti giorni, le amichevoli giocate, essere andati due volte a cena fuori, hanno aiutato sul piano dell'aggregazione e del lavoro sul campo".

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