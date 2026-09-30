Manchester City: dalla stampa britannica a Soriano, ora la battaglia sulle sanzioni

"Going down?", si chiede il Sun: "Si va giù?". L'ipotesi della retrocessione è già entrata nei titoli della stampa britannica dopo il verdetto che ha riconosciuto il Manchester City colpevole di tutte le contestazioni relative alle violazioni finanziarie e della maggior parte di quelle sulla mancata collaborazione. L'i Paper parla dei "114 verdetti di colpevolezza che hanno sconvolto il calcio", mentre il Daily Star va oltre: "Ban City", "bandite il City". Il Guardian titola "Premier League in turmoil", nel caos, mentre il Times mette in evidenza i 900 milioni di sterline di ricavi gonfiati e costi ridotti. Il Daily Telegraph evoca invece la possibilità che il City possa essere espulso dalla Premier League. E proprio sul Times arriva uno dei commenti più duri. In un editoriale, il Manchester City viene definito "il più grande imbroglione nella storia del calcio inglese", sostenendo che, alla luce delle conclusioni della commissione, debbano essere valutate conseguenze anche sull'attuale proprietà. A rispondere, al fuoco incrociato dei media, ci ha pensato Ferran Soriano. L'amministratore delegato del City ha diffuso un video di tre minuti al personale del club, ribadendo l'innocenza della società e annunciando battaglia in appello. "L'intero caso della Premier League contro di noi si basa su un'unica falsa accusa", ha detto, riferendosi alla presunta immissione nel club di denaro personale del proprietario attraverso sponsor di Abu Dhabi.