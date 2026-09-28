Milan, Modric per Amorim è il problema che diventa soluzione

“Luka è bravissimo con la palla e voglio che la mia squadra tenga il pallone” ha detto di lui il tecnico rossonero Amorim. Modric giocatore irrinunciabile, insomma, per la Croazia e (tutto sommato) pure per il Milan, almeno fino al prossimo giro a vuoto, o alla prossima panchina rossonera, come quella contro il Benfica in Europa Legue…