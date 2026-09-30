De La Fuente lancia Yamal per il Pallone d'Oro: "Calciatori della Spagna meritano riconoscenza"

Yamal ha segnato due gol e fornito un assist. "Credo che dovremmo dare molto più riconoscimento a tutti i calciatori spagnoli. Come ho già detto ieri, nella storia del Pallone d'Oro, il calcio spagnolo avrebbe meritato più di un vincitore. Non siamo riusciti a mostrare il nostro talento, la nostra competenza. È giunto il momento di farlo, perché sono davvero i migliori giocatori del mondo", ha aggiunto De La Fuente, citando tra gli altri Cucurella, Fabian Ruiz e Ferran Torres.