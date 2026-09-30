De La Fuente lancia Yamal per il Pallone d'Oro: "Calciatori della Spagna meritano riconoscenza"

30 Set 2026 - 12:20
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"Credo che il calcio debba riconoscenza ai giocatori spagnoli: la Spagna ha meritato in questi anni piu' di un Pallone d'Oro, con Xavi e Iniesta": il ct dei campioni del mondo, Luis De La Fuente, ha lanciato cosi' la candidatura di Lamine Yamal, ieri protagonista assoluto del 4-1 della nazionale spagnola contro la Croazia, in Nations League. "Sapete che non mi piace mettere in risalto i singoli, ma a volte è impossibile non farlo. Devo sottolineare il lavoro di Lamine, sia a livello collettivo sia individuale. È un giocatore molto generoso che mette tutto il suo talento, tutto il suo genio, questo calcio spettacolare che possiede, al servizio della squadra", ha dichiarato il ct.

Yamal ha segnato due gol e fornito un assist. "Credo che dovremmo dare molto più riconoscimento a tutti i calciatori spagnoli. Come ho già detto ieri, nella storia del Pallone d'Oro, il calcio spagnolo avrebbe meritato più di un vincitore. Non siamo riusciti a mostrare il nostro talento, la nostra competenza. È giunto il momento di farlo, perché sono davvero i migliori giocatori del mondo", ha aggiunto De La Fuente, citando tra gli altri Cucurella, Fabian Ruiz e Ferran Torres.

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