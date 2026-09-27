Vergogna a Milano, vandalizzato il murale dedicato a Franco Baresi a Casa Milan

È stato deturpato il murale dedicato a Franco Baresi situato proprio davanti alla sede di Casa Milan. A meno di due mesi dalla scomparsa dello storico Capitano rossonero, venuto a mancare lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni, la pittura murale che ne omaggiava la memoria è stata vergognosamente sfregiata.
A denunciare l'accaduto è stato il consigliere comunale Alessandro Giungi attraverso un post sui social network, in cui si nota chiaramente l'opera danneggiata da tratti di bomboletta spray sul viso, sull'iconico numero 6 e da varie abrasioni lungo la struttura. Un atto vandalico che ferisce particolarmente la sensibilità dei tifosi e del club, colpendo l'immagine di un simbolo che ha dedicato l'intera carriera al Milan, vestendo la maglia rossonera per vent'anni — di cui quindici con la fascia da capitano — e vincendo ogni tipo di trofeo.
"Vedere il mio paste-up così danneggiato mi porta un dispiacere enorme", è stato il commento dell'autore del murales Lucas Streetart, "non per quello che ho realizzato ma per la persona che rappresentava e per tutte le persone che vedendolo si sono emozionate".