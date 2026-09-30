Mancini rilancia Kean e Barella con la Francia. E c'è chi resterà a Coverciano

Perso Giacomo Raspadori, e smaltito il prezioso successo sulla Turchia, in casa Italia è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia. Al cospetto dei Blues di Zidane, tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean: in Francia, scrive il Corriere dello Sport, voleranno 'solamente' 23 azzurri sui 32 adesso a disposizione. Quindi il ct Mancini ne lascerà diversi ad allenarsi a Coverciano, con Barella che dovrebbe rivedersi dal primo minuto al pari di Mancini e Calafiori. Kayode e Bastoni invece, viaggiano verso la riconferma. Davanti è il solito rebus (solo Kean è certo del posto), mentre Tonali potrebbe riposare.