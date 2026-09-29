Tebas: "Troppe gare, giocatori vicini al punto di rottura"

29 Set 2026 - 22:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha avvertito che i calciatori hanno un "punto di rottura", sottolineando i rischi di infortunio legati a un calendario sempre più fitto di impegni. Intervenendo a Londra durante un summit su prestazioni e salute organizzato dal sindacato mondiale dei calciatori (Fifpro), il dirigente spagnolo ha dichiarato che è fondamentale un intervento deciso da parte di Fifa e Uefa. Tra gli eventi che aggravano un carico di lavoro già eccessivo, Tebas ha citato la nuova versione ampliata della Coppa del mondo per club e il Mondiale a 48 squadre appena svoltosi in Nord America. "Alcuni giocatori riescono ancora a reggere, più o meno, ma alla fine si arriva a un punto di rottura inevitabile - ha affermato Tebas -. Se non invertiamo la rotta la situazione complessiva peggiorerà drasticamente, perché è insostenibile. Invece di ridurre il carico sui giocatori, lo stiamo aumentando. Se non affrontiamo il problema, il calcio ne risentirà". Tebas ha aggiunto che gli organi di governo del calcio devono andare oltre la semplice consultazione delle parti interessate, che si risolve sempre in un nulla di fatto. L'ad dell'associazione che rappresenta i calciatori dei campionati inglesi, Maheta Molango, ha affermato che la rinuncia di Cole Palmer, Marcus Rashford e Declan Rice e altri due giocatori dell'Inghilterra per questa finestra di incontri internazionali "rende spontaneo chiedersi cosa non vada in questo sistema", ha dichiarato. "A chi pensa che il problema riguardi solo l'Inghilterra, dico di guardare a Kai Havertz, a Brian Brobbey, a Kylian Mbappé - ha aggiunto - viene da chiedersi se sia davvero questo il calcio che vogliamo". 

Ultimi video

02:30
90 anni di Berlusconi

90 anni di Berlusconi

01:50
INTERVISTA NDOUR A SINC X SITO SRV

Ndour: "In Armenia per vincere"

02:34
Cesari: "Orsato è anche un allenatore non solo un designatore"

Cesari: "Orsato è anche un allenatore non solo un designatore"

03:07
Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

01:06
Tacchinardi: "Mi piace il nuovo arbitraggio, ma certi episodi vanno oltre"

Tacchinardi: "Mi piace il nuovo arbitraggio, ma certi episodi vanno oltre"

01:58
Magnifica Italia, le pagelle di Sandro Sabatini

Magnifica Italia, le pagelle di Sandro Sabatini

02:16
Sabatini: "Ecco perché Mancini ha svoltato"

Sabatini: "Ecco perché Mancini ha svoltato"

00:52
Juve, quali novità?

Juve, quali novità?

01:20
Questione di ... capelli

Questione di ... capelli

02:15
Shevchenko fa 50 anni

Shevchenko fa 50 anni

01:59
Magico Lionel Messi

Magico Lionel Messi

01:54
Molina, cuore romano

Molina, cuore romano

01:28
Napoli, benedetta sosta!

Napoli, benedetta sosta!

01:48
Gilardino per il Parma

Gilardino per il Parma

01:29
Inter di nuovo al lavoro

Inter di nuovo al lavoro

02:30
90 anni di Berlusconi

90 anni di Berlusconi

I più visti di Calcio

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:56
Tebas: "Troppe gare, giocatori vicini al punto di rottura"
21:26
Rooney difende i "cugini": "Lo United non meriterebbe i titoli di Premier se revocati al City"
20:20
Italia, Mancini perde un altro pezzo: Raspadori lascia il ritiro
19:23
Addio alla Superlega, Barça e Real verso rientro nell'Efc, Al Khelaifi: "Uniti più forti"
19:19
Ceferin ai club europei: "E' ora di dire basta a gestione Infantino"