LINEA AZZURRA

Rossoneri in Nazionale, da Tonali a Cisse: l'Italia riscopre il Milan

La nuova stella del Diavolo alla prima convocazione del ct Roberto Mancini. Altri tre giocatori nelle rappresentative under 20 e 21: a Milanello cresce un nuovo blocco italiano

11 Nov 2026 - 12:47
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La convocazione di Alphadjo Cisse in Nazionale maggiore è una notizia importante per il Milan, soprattutto in prospettiva futura. L'attaccante rossonero ha ricevuto la prima chiamata da Roberto Mancini per gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio, entrando con merito nel gruppo dei grandi. La stellina rossonera ha già collezionato 8 reti in 13 presenze tra campionato ed Europa League, un rendimento che ha inevitabilmente acceso i riflettori sul classe 2006. Ma Cisse non è l'unico giovane italiano a rappresentare il club in questa sosta: insieme a lui ci sono Bartesaghi e Francesco Camarda in Under 21, oltre a Christian Comotto in Under 20. Quattro nomi, quattro percorsi differenti, ma un unico filo conduttore: la possibilità che a Milanello possa tornare a crescere un nucleo italiano capace di rappresentare anche il futuro della Nazionale.

L'ultimo milanista a vestire recentemente l'azzurro è stato proprio Davide Bartesaghi. La sua convocazione e soprattutto il debutto hanno segnato un passaggio significativo per il club: per ritrovare un calciatore rossonero in campo con la maglia della Nazionale maggiore bisogna infatti tornare a Sandro Tonali, nel marzo 2023. Poco più di tre anni dopo, il difensore classe 2005 ha riportato il Milan in azzurro, giocando tutti i 90 minuti nell'amichevole contro il Lussemburgo. Una prestazione a cui ha dato seguito nella successiva sfida contro la Grecia, disputando un'altra partita intera. Due presenze da titolare, 180 minuti complessivi e un'esperienza importante nel percorso di crescita del giovane rossonero.

Per Bartesaghi si è trattato di una parentesi particolare, soprattutto per il contesto in cui è maturata. L'Italia arrivava dalla delusione di Zenica e dalla mancata qualificazione al Mondiale per la terza volta consecutiva. Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, la Federazione aveva affidato temporaneamente la panchina a Silvio Baldini, che per le due amichevoli di giugno aveva scelto di puntare sui ragazzi già conosciuti durante la sua esperienza da commissario tecnico dell'Under 21. Tra questi proprio Bartesaghi, protagonista della ripartenza azzurra. In quelle due gare aveva trovato spazio anche Francesco Camarda, al suo debutto con la Nazionale maggiore, seppur con un minutaggio ridotto: 17 minuti complessivi, 14 contro il Lussemburgo e 3 contro la Grecia.

Per ritrovare un Milan con una presenza italiana di riferimento bisogna inevitabilmente guardare a Sandro Tonali. Il centrocampista è stato uno degli ultimi grandi rappresentanti della componente azzurra rossonera, prima del trasferimento al Newcastle nell'estate del 2023. Dopo di lui, anche Matteo Gabbia aveva ricevuto la chiamata della Nazionale maggiore nell'ottobre 2024, senza però riuscire a trovare spazio in campo nelle sfide contro Belgio e Israele. Il vero ritorno del Milan sul terreno di gioco azzurro è arrivato dunque con Bartesaghi, capace di trasformare la convocazione in un debutto e di ritagliarsi subito un ruolo da protagonista.

Ora tocca a Cisse raccogliere il testimone

 La sua prima chiamata rappresenta un riconoscimento personale, ma anche un segnale per il club. Il Milan si ritrova con quattro giovani italiani nelle selezioni azzurre, dalla Nazionale maggiore fino all'Under 20. Non è ancora un'ossatura italiana consolidata, ma potrebbe essere l'inizio di un percorso. Da Tonali a Cisse, passando per Bartesaghi, Camarda e Comotto: il Milan prova a riscoprirsi italiano. E chissà che proprio da questi ragazzi non possa nascere il prossimo blocco rossonero in azzurro.

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