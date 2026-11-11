Rossoneri in Nazionale, da Tonali a Cisse: l'Italia riscopre il Milan

La convocazione di Alphadjo Cisse in Nazionale maggiore è una notizia importante per il Milan, soprattutto in prospettiva futura. L'attaccante rossonero ha ricevuto la prima chiamata da Roberto Mancini per gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio, entrando con merito nel gruppo dei grandi. La stellina rossonera ha già collezionato 8 reti in 13 presenze tra campionato ed Europa League, un rendimento che ha inevitabilmente acceso i riflettori sul classe 2006. Ma Cisse non è l'unico giovane italiano a rappresentare il club in questa sosta: insieme a lui ci sono Bartesaghi e Francesco Camarda in Under 21, oltre a Christian Comotto in Under 20. Quattro nomi, quattro percorsi differenti, ma un unico filo conduttore: la possibilità che a Milanello possa tornare a crescere un nucleo italiano capace di rappresentare anche il futuro della Nazionale.