Francia, anche Tchouameni lascia il ritiro per infortunio

Il centrocampista Aurelien Tchouameni ha lasciato il ritiro della Francia dove si preparava alle due partite della nazionale transalpina in Nations League contro Italia e Turchia, giovedì a Milano e domenica a Bordeaux. Lo annuncia lo staff della Francia. Si tratta della terza defezione di un giocatore del gruppo allenato da Zinedine Zidane dopo quelle del difensore Pierre Kalulu e dell'attaccante Marcus Thuram, sostituiti nella lista da Sael Kumbedi (Wolfsburg, seconda divisione tedesca) e Eli Junior Kroupi (Bournemouth). Tchouameni ha un problema all'adduttore destro.