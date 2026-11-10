Milan, la gestione di Amorim tra riposo e allenamenti light: ecco il suo metodo
I rossoneri torneranno ad allenarsi lunedì prossimo dopo sette giorni di pausa. Una gestione particolare delle energie da parte dell'allenatore portoghese, che sta introducendo a Milanello dei metodi diversi rispetto alla "tradizione italiana"
Una settimana lontano da Milanello per ricaricare le batterie e lasciarsi alle spalle le fatiche delle prime settimane di stagione. Ruben Amorim ha deciso di concedere al Milan sette giorni di riposo, fissando a lunedì prossimo (16 novembre) la ripresa degli allenamenti. Una scelta che può sorprendere, soprattutto considerando il calendario e le ambizioni rossonere, ma che rientra nella particolare filosofia di gestione del gruppo adottata dal tecnico portoghese. La vittoria contro il Genoa, che ha permesso al Diavolo di ritrovare un posto nella zona Champions, ha certamente contribuito a creare un clima più sereno in vista della sosta. Ma dietro la decisione non c'è solo un premio alla squadra: Amorim ha una propria idea di gestione delle energie e del lavoro quotidiano.
Sette giorni di pausa, ma non per tutti
I cancelli di Milanello resteranno chiusi fino all'inizio della prossima settimana. I calciatori avranno così la possibilità di staccare per qualche giorno, recuperando energie fisiche e mentali dopo il primo tratto di stagione. Non sarà però una pausa collettiva: sono infatti tredici i rossoneri convocati dalle rispettive nazionali (Moreira, Cisse, Maignan, Rabiot, Modrić, Ramos, Jashari, Pulisic, Estupiñan, Bartesaghi, Camarda, Comotto, Diawara), impegnati tra Europa e resto del mondo. Anche gli infortunati proseguiranno il proprio percorso di recupero seguendo programmi personalizzati, con l'obiettivo di sfruttare la sosta per avvicinarsi al rientro.
La scelta di Amorim si inserisce in una gestione che ha già mostrato alcune particolarità. Il tecnico aveva fatto discutere anche in occasione della trasferta europea contro il Bournemouth, quando aveva concesso alla squadra un giorno di riposo alla vigilia della partenza per l'Inghilterra. Una programmazione diversa rispetto alle abitudini consolidate nel calcio italiano, dove spesso la vigilia di una partita viene dedicata alla rifinitura e alla preparazione degli ultimi dettagli.
Meno carichi, più lavoro durante le partite
Non è soltanto la distribuzione dei giorni di riposo a distinguere il metodo del portoghese. Anche le sedute quotidiane a Milanello seguono una filosofia particolare. Gli allenamenti non sono caratterizzati da carichi fisici eccessivi e da sessioni particolarmente pesanti. Lo stesso Amorim ha spiegato in passato di non voler esasperare il lavoro atletico, anche considerando il numero elevato di impegni che una squadra di alto livello deve affrontare durante la stagione.
L'idea del tecnico di Lisbona è quella di utilizzare anche le partite come occasioni per consolidare automatismi, movimenti e principi di gioco, evitando di sovraccaricare i calciatori durante la settimana. Un approccio che rappresenta un cambiamento rispetto a metodologie più tradizionali e che inizialmente avrebbe anche suscitato qualche perplessità all'interno dell'ambiente rossonero, soprattutto alla luce dei numerosi problemi fisici accusati dalla squadra.
La ripartenza e gli obiettivi della stagione
La settimana di pausa servirà dunque a recuperare energie in vista della ripresa, quando il Milan sarà chiamato a confermare i progressi mostrati in campionato e a trovare maggiore continuità anche sul piano europeo. Amorim ha scelto di gestire il gruppo secondo le proprie convinzioni, senza rinunciare a una programmazione che privilegia il recupero e la qualità del lavoro rispetto alla quantità delle sedute.
Il bilancio della sua esperienza rossonera, almeno in campionato, offre indicazioni incoraggianti, mentre in Europa il percorso presenta ancora difficoltà da superare. La sosta rappresenta un'occasione importante per programmare al meglio il prossimo ciclo di impegni. La vera risposta, come sempre, arriverà dal campo.