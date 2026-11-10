Milan, la gestione di Amorim tra riposo e allenamenti light: ecco il suo metodo

Una settimana lontano da Milanello per ricaricare le batterie e lasciarsi alle spalle le fatiche delle prime settimane di stagione. Ruben Amorim ha deciso di concedere al Milan sette giorni di riposo, fissando a lunedì prossimo (16 novembre) la ripresa degli allenamenti. Una scelta che può sorprendere, soprattutto considerando il calendario e le ambizioni rossonere, ma che rientra nella particolare filosofia di gestione del gruppo adottata dal tecnico portoghese. La vittoria contro il Genoa, che ha permesso al Diavolo di ritrovare un posto nella zona Champions, ha certamente contribuito a creare un clima più sereno in vista della sosta. Ma dietro la decisione non c'è solo un premio alla squadra: Amorim ha una propria idea di gestione delle energie e del lavoro quotidiano.