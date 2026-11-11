Aia, Massini: "Arbitro visto come nemico, chi aggredisce merita pene esemplari"

"L'arbitro tante volte viene visto come un nemico e, a volte, i ragazzi vengono brutalmente aggrediti. Bisognerebbe vergognarsi di tali azioni perché sono atti delinquenziali che meriterebbero semplicemente delle pene esemplari che vengano anche scontate negli istituti penitenziari". Sono queste le parole di Francesco Massini, presidente dell'Aia, durante il convegno "Palestra di legalità" promosso dall'Università LUMSA e Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, in merito alle aggressioni nei confronti della classe arbitrale. "Chi si permette di toccare un ragazzo che in quel momento sta svolgendo il ruolo deputato al rispetto delle regole, non capisce nulla di sport e dovrebbe vivere in un'altra società", conclude Massini.