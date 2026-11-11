Radu: "Quell’errore mi ha cambiato totalmente. L’Inter dia fiducia a Martinez"

L’ex portiere nerazzurro è rinato al Celta Vigo: “Sognavo di essere l’erede di Handanovic. Non ci sono riuscito, però non è la fine del mondo”

11 Nov 2026 - 10:51
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Radu bologna © italyphotopress

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Primavera 2022: chiamato a sostituire Handanovic tra i pali dell'Inter nella sfida contro il Bologna, un clamoroso errore di Ionut Radu su Sansone consegnò il gol del 2-1 ai rossoblù e spianò la strada al Milan verso il tricolore. Da quel momento, per l'estremo difensore rumeno è iniziato un lungo calvario fatto di prestiti senza fortuna, panchine e delusioni a catena. La svolta è arrivata nel 2025 con la rinascita a Venezia, il vero punto di partenza per lasciarsi alle spalle il calcio italiano e rilanciarsi ad alti livelli. Adesso, a 29 anni, è titolare in Liga e in Europa League con la maglia del Celta Vigo per la seconda stagione consecutiva e si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Sognavo di diventare l’erede di Handanovic, lavoravo per quello. Non ci sono riuscito, però non è la fine del mondo. Mi spiace solo che, se ripenso a quel periodo, mi immagino come un bambino. Mi impegnavo tanto, ma c’era superficialità sui piccoli dettagli. E alla fine è arrivato quell’errore. Pesante, eppure formativo". 

L'errore di Bologna? "Mi ha cambiato totalmente. So di aver deluso migliaia di persone, ma io sono cresciuto grazie a quell’esperienza. L’errore del portiere è l’errore supremo: se sbaglia lui, la squadra prende gol. Bisogna convivere con questo e trovare il giusto equilibrio. Francesco Civetta, l’osservatore che mi ha scoperto quando ero bambino, mi ha aiutato a rialzarmi". 

Martinez o Provedel? "Seguo ancora l’Inter da vicino, so cosa significa difendere quella porta e quanta pressione si avverta. La società ha scelto Pepo? Allora bisogna avere pazienza, comprendere i suoi errori e, soprattutto, ricordare anche tutte le volte in cui ha fatto parate importanti. Credetemi, è un portiere di altissimo livello e lo dimostrerà". 

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