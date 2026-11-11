Radu: "Quell’errore mi ha cambiato totalmente. L’Inter dia fiducia a Martinez"

Primavera 2022: chiamato a sostituire Handanovic tra i pali dell'Inter nella sfida contro il Bologna, un clamoroso errore di Ionut Radu su Sansone consegnò il gol del 2-1 ai rossoblù e spianò la strada al Milan verso il tricolore. Da quel momento, per l'estremo difensore rumeno è iniziato un lungo calvario fatto di prestiti senza fortuna, panchine e delusioni a catena. La svolta è arrivata nel 2025 con la rinascita a Venezia, il vero punto di partenza per lasciarsi alle spalle il calcio italiano e rilanciarsi ad alti livelli. Adesso, a 29 anni, è titolare in Liga e in Europa League con la maglia del Celta Vigo per la seconda stagione consecutiva e si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Sognavo di diventare l’erede di Handanovic, lavoravo per quello. Non ci sono riuscito, però non è la fine del mondo. Mi spiace solo che, se ripenso a quel periodo, mi immagino come un bambino. Mi impegnavo tanto, ma c’era superficialità sui piccoli dettagli. E alla fine è arrivato quell’errore. Pesante, eppure formativo".