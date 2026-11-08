Serie A, Genoa-Milan 1-2: ancora Cisse! Ellertsson non basta a De Rossi

© italyphotopress
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Il Milan soffre tanto nel finale, ma legittima il doppio vantaggio dei primi minuti, batte il Genoa e rimane agganciato alla vetta della classifica grazie alle reti di Cisse e Pulsic. Si parte subito forte a Marassi, con i padroni di casa che sfiorano il vantaggio dopo appena 50 secondi: Osmajic servito in profondità calcia fuori di pochissimo. Il Milan risponde subito, e lo fa con Gonçalo Ramos, che prima calcia fuori dal limite dell’area, e poi si fa anticipare da Marcandalli a pochi passi dalla porta difesa da Bijlow. Al 13’ ecco il vantaggio dei rossoneri: la pressione alta è ben fatta, Pulisic ruba palla a Vasquez e la consegna a Rabiot, il quale serve Cissse che dal limite dell’area batte Bijlow con un destro rasoterra. Sull’onda dell’entusiasmo il Milan continua a pressare, e questa volta a sbagliare e Marcandalli: il centrale la passa di fatto a Gonçalo Ramos, il portoghese serve Pulisic che da due passi fa 2-0 Milan al 19’. La squadra di Amorim rallenta nei minuti successivi, con il Genoa che si rende pericoloso con Messias e Ostigard, poco dopo un gol annullato a Osmajic per fuorigioco. Al 45’ è 2-0 per i rossoneri, bravi a sfruttare gli errori avversari e a punirli.
La ripresa inizia con molto nervosismo in campo. Al 52’ Marcandalli stende Rabiot lanciato verso Bijlow – ma molto lontano dalla porta – e Massa decide di ammonire il centrale rossoblù. La scelta del direttore di gara innervosisce i rossoneri, con 3 componenti dello staff di Amorim espulsi. Nei minuti successivi i ritmi della gara calano nonostante i cambi di entrambi gli allenatori, e l’unica occasione capita sul mancino di Vitinha, che sfrutta un errore di Musah per calciare verso la porta di Maignan, sicuro in parata. I rossoblù crescono, e all’89’ la riapre Ellertsson con un eurogol: l’islandese riceve sulla trequarti, la difesa del Milan è completamente passiva e lo lascia libero di calciare da fuori. Maignan battuto e svantaggio dimezzato. Nel finale c’è spazio anche per un’altra occasione con Ehizibue, che colpisce di testa al centro dell’area di rigore, ma in fuorigioco. A Marassi finsice 1-2: Milan a 24 punti; si ferma a 13 il Genoa, che vede interrompersi la striscia di risultati utili consecutivi.
IL TABELLINO
GENOA-MILAN 1-2
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (16’ s.t. El Shaarawy), Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Wiafe (39’ s.t. Meichtry), Traoré (39’ s.t. Sow), Ellertsson; Messias (16’ s.t. Baldanzi), Vitinha (28’ s.t. Colombo); Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi
A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Amorim, Baldanzi, Meichtry, Drameh, Havel, Sabelli, Colombo, Puczka, Otoa, Venturino, El Shaarawy, Sow.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (16’ s.t. Terracciano), Musah (42’ s.t. Estupinan); Diego Moreira, Modric, Rabiot, Cisse (16’ s.t. Hutchinson); Pulisic (34’ s.t. Jashari); Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Vladimirov, Terracciano, Camarda.
ARBITRO: Massa
MARCATORI: 13’ Cisse (M), 19’ Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)
AMMONITI: Musah (M), Diawara (M), Marcandalli (G), Rabiot (M), Gila (M), Ehizibue (G)
ESPULSI: -
LE STATISTICHE
Con il suo quinto gol alla nona presenza in Serie A con il Milan a 20 anni e 17 giorni, Alphadjo Cisse è diventato il secondo rossonero più giovane a raggiungere questo traguardo nelle prime 10 presenze nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato, che ci riuscì a 18 anni e 181 giorni.
Alphadjo Cisse è uno dei soli tre giocatori nati dal 2006 in avanti dei cinque maggiori campionati europei 2026/27 ad aver segnato otto o più gol considerando tutte le competizioni, insieme a Lamine Yamal (13) e Paris Brunner (otto).
Christian Pulisic ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, uno in più di quanti ne avesse realizzati nelle precedenti 25; l'attaccante del Milan non andava a segno per due gare consecutive in campionato da novembre-dicembre 2025.
Adrien Rabiot ha partecipato ad almeno una rete in ciascuna delle ultime sei presenze in Serie A e l'ultimo centrocampista del Milan a fare altrettanto è stato Kaká nel 2004 (sette).
Luka Modric ha raggiunto oggi le 50 presenze in tutte le competizioni con il Milan.
Alessandro Marcandalli ha raggiunto oggi le 50 presenze in tutte le competizioni con il Genoa, ed è l'unico giocatore della squadra ad aver disputato tutte le 13 partite stagionali.
Dopo tre stagioni in cui non aveva mai superato i 22 punti nelle prime 11 giornate, il Milan ha raggiunto quota 24 in questo campionato, registrando il miglior avvio dal 2022/23 (26 punti).
Il Milan ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei trasferte di questo campionato, rimanendo imbattuto nelle prime sei gare esterne stagionali per la quarta volta nelle ultime sette stagioni di Serie A.
Dopo aver realizzato i suoi primi tre gol in Serie A dall'interno dell'area di rigore, i due più recenti di Mikael Ellertsson nel massimo campionato sono arrivati entrambi con conclusioni dalla distanza.