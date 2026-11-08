Serie A, Genoa-Milan 1-2: ancora Cisse! Ellertsson non basta a De Rossi

LE STATISTICHE

Con il suo quinto gol alla nona presenza in Serie A con il Milan a 20 anni e 17 giorni, Alphadjo Cisse è diventato il secondo rossonero più giovane a raggiungere questo traguardo nelle prime 10 presenze nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato, che ci riuscì a 18 anni e 181 giorni.

Alphadjo Cisse è uno dei soli tre giocatori nati dal 2006 in avanti dei cinque maggiori campionati europei 2026/27 ad aver segnato otto o più gol considerando tutte le competizioni, insieme a Lamine Yamal (13) e Paris Brunner (otto).

Christian Pulisic ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, uno in più di quanti ne avesse realizzati nelle precedenti 25; l'attaccante del Milan non andava a segno per due gare consecutive in campionato da novembre-dicembre 2025.

Adrien Rabiot ha partecipato ad almeno una rete in ciascuna delle ultime sei presenze in Serie A e l'ultimo centrocampista del Milan a fare altrettanto è stato Kaká nel 2004 (sette).

Luka Modric ha raggiunto oggi le 50 presenze in tutte le competizioni con il Milan.

Alessandro Marcandalli ha raggiunto oggi le 50 presenze in tutte le competizioni con il Genoa, ed è l'unico giocatore della squadra ad aver disputato tutte le 13 partite stagionali.

Dopo tre stagioni in cui non aveva mai superato i 22 punti nelle prime 11 giornate, il Milan ha raggiunto quota 24 in questo campionato, registrando il miglior avvio dal 2022/23 (26 punti).

Il Milan ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei trasferte di questo campionato, rimanendo imbattuto nelle prime sei gare esterne stagionali per la quarta volta nelle ultime sette stagioni di Serie A.

Dopo aver realizzato i suoi primi tre gol in Serie A dall'interno dell'area di rigore, i due più recenti di Mikael Ellertsson nel massimo campionato sono arrivati entrambi con conclusioni dalla distanza.