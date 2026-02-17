Chi al posto di Rabiot? Allegri studia le soluzioni. Davanti spazio a Leao

Milan, la quarta maglia è un omaggio agli anni '90: ecco le due versioni

A distanza di poco più di un mese, domani sera Milan e Como si affronteranno nuovamente in una sfida che può dire molto sul cammino delle due squadre. I rossoneri proveranno a tenere il passo dell'Inter, momentaneamente a +8, mentre i lariani dovranno riprendere la loro corsa all'Europa dopo il brusco stop contro la Fiorentina.
Per quanto riguarda il Diavolo, Massimiliano Allegri potrà finalmente contare su Alexis Saelemaekers. Il belga ha recuperato dal fastidio agli adduttori che l'aveva costretto a saltare le trasferte di Bologna e Pisa e domani sarà a disposizione del tecnico. Ancora da vedere se sarà schierato dal primo minuto oppure se partirà inizialmente in panchina. Nelle ultime uscite Athekame ha mostrato importanti segnali di crescita e ha certificato i suoi progressi con l'assist per Loftus-Cheek venerdì scorso in Toscana. Possibile, dunque, che sia ancora lo svizzero titolare, con il belga pronto a subentrare.
Il dubbio più grande è sul sostituto di Rabiot. Il francese dovrà scontare un turno di squalifica dopo il rosso ricevuto a Pisa e il tecnico sta quindi riflettendo su come comporre il centrocampo. Se per Luka Modric la maglia da titolare è praticamente certa, gli altri sono tutti in ballottaggio. Allegri dovrebbe optare per un 3-5-1-1: ai lati del croato potrebbero agire Ricci e Jashari, le cui quotazioni sono in netta crescita come confermato dallo stesso Allegri questa mattina.
Davanti, come dichiarato dal tecnico, Pulisic dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina: "È da valutare, ha ancora questo mezzo fastidio". Leao, che invece "sta bene", sembra in vantaggio su Nkunku, con Loftus-Cheek principale indiziato ad agire alle sue spalle. L'inglese sembra aver preso sempre più confidenza in quel ruolo, come testimoniato dalla rete contro il Pisa di qualche giorno fa. Difficile quindi rinunciare all'ex Chelsea in questo momento.
La probabile formazione del Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Bartesaghi, Ricci, Modric, Jashari, Athekame; Loftus-Cheek; Leao.
