Chi al posto di Rabiot? Allegri studia le soluzioni. Davanti spazio a Leao

Per quanto riguarda il Diavolo, Massimiliano Allegri potrà finalmente contare su Alexis Saelemaekers. Il belga ha recuperato dal fastidio agli adduttori che l'aveva costretto a saltare le trasferte di Bologna e Pisa e domani sarà a disposizione del tecnico. Ancora da vedere se sarà schierato dal primo minuto oppure se partirà inizialmente in panchina. Nelle ultime uscite Athekame ha mostrato importanti segnali di crescita e ha certificato i suoi progressi con l'assist per Loftus-Cheek venerdì scorso in Toscana. Possibile, dunque, che sia ancora lo svizzero titolare, con il belga pronto a subentrare.