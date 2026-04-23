Caso escort, Leao si chiama fuori: "Non sono coinvolto e non ho commesso reati"

Secondo le prime indiscrezioni, il portoghese sarebbe stato uno dei giocatori ad aver usufruito del cosiddetto 'servizio extra' del sesso a pagamento, dopo le serate nei locali della movida milanese organizzate proprio dalla società di Cinisello Balsamo. Rumors che lo stesso Leao ha voluto smentire in maniera categorica: "In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un'inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato", le parole affidate a una storia Instagram.