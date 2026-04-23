Caso escort, Leao si chiama fuori: "Non sono coinvolto e non ho commesso reati"
Il portoghese con una storia su Instagram ha smentito il suo coinvolgimento nella bufera che sta travolgendo il calcio italiano
C'era anche il nome di Rafa Leao tra i calciatori di Serie A che avrebbero approfittato del servizio escort messo a disposizione dall'agenzia di eventi MA.DE, finita sotto inchiesta proprio per associazione a delinquere, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
Secondo le prime indiscrezioni, il portoghese sarebbe stato uno dei giocatori ad aver usufruito del cosiddetto 'servizio extra' del sesso a pagamento, dopo le serate nei locali della movida milanese organizzate proprio dalla società di Cinisello Balsamo. Rumors che lo stesso Leao ha voluto smentire in maniera categorica: "In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un'inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato", le parole affidate a una storia Instagram.
Poi Rafa aggiunge che non accetterà di essere associato di nuovo a questo caso: "Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata. Prima che calciatori, siamo persone con una famiglia e una reputazione. Per questo ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione".