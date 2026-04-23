LE PAROLE

Caso escort, Leao si chiama fuori: "Non sono coinvolto e non ho commesso reati"

Il portoghese con una storia su Instagram ha smentito il suo coinvolgimento nella bufera che sta travolgendo il calcio italiano

23 Apr 2026 - 13:07
videovideo

C'era anche il nome di Rafa Leao tra i calciatori di Serie A che avrebbero approfittato del servizio escort messo a disposizione dall'agenzia di eventi MA.DE, finita sotto inchiesta proprio per associazione a delinquere, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

Secondo le prime indiscrezioni, il portoghese sarebbe stato uno dei giocatori ad aver usufruito del cosiddetto 'servizio extra' del sesso a pagamento, dopo le serate nei locali della movida milanese organizzate proprio dalla società di Cinisello Balsamo. Rumors che lo stesso Leao ha voluto smentire in maniera categorica: "In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un'inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato", le parole affidate a una storia Instagram.

© instagram

© instagram

Poi Rafa aggiunge che non accetterà di essere associato di nuovo a questo caso: "Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata. Prima che calciatori, siamo persone con una famiglia e una reputazione. Per questo ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione".

Leggi anche

I calciatori che hanno usufruito del 'servizio extra' potrebbero essere ascoltati dai pm

leao
escort
serie a
festini
milano
inchiesta

Ultimi video

06:40
Atalanta-Lazio: la moviola

Atalanta-Lazio: la moviola

00:27
MCH EDOARDO MOTTA IN TRIONFO MCH

Motta nuovo eroe laziale: portato in trionfo dai tifosi

00:42
MCH ARRIVO LAZIO TIFOSI IN FESTA MCH

Lazio, che accoglienza a Fiumicino: tifosi in delirio

08:17
Atalanta-Lazio: la sequenza dei rigori

Atalanta-Lazio: la sequenza dei rigori, super-Motta porta i biancocelesti in finale

01:05
DICH PAVLOVIC CORI CURVA SRV

Pavlovic tifoso canta il coro della Sud: "Vivo solo per te"

01:02
DICH PAVLOVIC SU FIGLIO SRV

Pavlovic papà se la ride: "Con quei piedoni può giocare solo a basket"

08:23
Sarri: "Grande gruppo, abbiamo fatto una partita da uomini"

Sarri: "Grande gruppo, abbiamo fatto una partita da uomini"

01:33
Pazzini, Tacchinardi e Mauro elogiano Motta

Pazzini, Tacchinardi e Mauro elogiano Motta

01:48
Patric: "Motta è sorprendente"

Patric: "Motta è sorprendente"

01:17
Lazio: le emozioni e la gioia di Motta nel post partita

Lazio: le emozioni e la gioia di Motta nel post partita

03:55
Patric: "Ci meritiamo questo traguardo"

Patric: "Ci meritiamo questo traguardo"

06:18
Percassi: "Conduzione arbitrale pessima, episodio gravissimo"

Percassi: "Conduzione arbitrale pessima, episodio gravissimo"

05:08
Sarri: "Partita difficilissima. Motta? Ha numeri impressionanti"

Sarri: "Partita difficilissima. Motta? Ha numeri impressionanti"

03:56
Atalanta-Lazio 1-1 (2-3 d.c.r.): gli highlights

Atalanta-Lazio 1-1 (2-3 d.c.r.): gli highlights

03:42
Percassi: "Evidente errore nel gol annullato ad Ederson"

Percassi furioso: "Evidente errore nel gol annullato a Ederson, ingiustificabile"

06:40
Atalanta-Lazio: la moviola

Atalanta-Lazio: la moviola

I più visti di Milan

Verso Milan-Juventus

Verso Milan-Juventus: il big-match si avvicina

Milan, a tutti Bartesaghi

Milan, a tutto Bartesaghi

Verona-Milan 0-1: gli highlights

Verona-Milan 0-1: gli highlights

DICH ALLEGRI SU LEAO PER SITO 18/4 DICH

Allegri: "Leao? I fischi gli hanno fatto bene e lo vedrete…"

Pavlovic, parole da leader: "Resto e vinco al Milan". E 'chiama' Vlahovic: "Un grande, è il numero uno. Lo sento spesso"

DICH ALLEGRI IN MIX POST MIL-COMO 18/2 DICH

Allegri e l'ipotesi Nazionale: "Non ho ricevuto chiamate, la mia testa è solo sul Milan. Bel gioco? Conta altro"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:27
FIGC, Aic e Aiac: "Con Malagò molto bene, condividiamo i temi principali"
12:23
Serie A, gli arbitri della 34esima giornata: Mariani per Torino-Inter, a Sozza Milan-Juve
12:05
Buonfiglio: "Italia al posto dell'Iran? Mi sentirei offeso, Mondiale va meritato"
11:59
Roma, Ranieri glissa sul futuro di Gasperini: "Ora tutti uniti per un unico obiettivo"
11:52
Milan: Gullit, Kaka e Ancelotti nella Hall of Fame del Club