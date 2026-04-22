Inchiesta escort, i calciatori che hanno usato il 'servizio extra' potrebbero essere ascoltati dai pm

Da quanto si è saputo, potrebbero essere ascoltati solo pochi giocatori e, in particolare, quelli su cui ci sarebbero al momento i riscontri più concreti sul fatto che abbiano usufruito del cosiddetto 'servizio extra' del sesso a pagamento, dopo le serate nei locali della movida. Per il resto, gli accertamenti dovranno verificare se gli altri nomi che compaiono nelle intercettazioni erano semplicemente di partecipanti alle feste nei locali o abbiano anche pagato per avere rapporti con le ragazze.