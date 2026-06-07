Eriksen si accascia al suolo, sospesa definitivamente Danimarca-Ucraina VIDEO

Momenti di grande paura a Kringstad, in Norvegia, dove oggi era in programma l’amichevole pre-Mondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l’ora di gioco infatti Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è accasciato al suolo, in campo, venendo subito soccorso da compagni e avversari. Dopo una prima interruzione la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni: "Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene".
Il medico della nazionale Morten Boesen ai danesi di TV2 ha raccontato nel dettaglio l'episodio e gli attimi di paura rivissuti in campo: "Christian sta bene in questo momento. Lui stesso ha chiesto di andare in ospedale in ambulanza, e questo è un buon segno. Siamo in costante contatto con i medici. Ora dobbiamo analizzare il suo pacemaker".
Boesen era presente a Parken nel 2021, quando Eriksen ebbe il primo malore. "E' un fatto molto spiacevole questo, per fortuna ora si è ripreso velocemente".