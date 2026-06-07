Eriksen si accascia al suolo, sospesa definitivamente Danimarca-Ucraina VIDEO

Momenti di grande paura a Kringstad, in Norvegia, dove oggi era in programma l’amichevole pre-Mondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l’ora di gioco infatti Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è accasciato al suolo, in campo, venendo subito soccorso da compagni e avversari. Dopo una prima interruzione la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni: "Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene".