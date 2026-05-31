Psg campione: oggi la grande festa a Parigi con parata ed Eliseo. Il programma

Il Paris Saint-Germain celebrerà oggi a Parigi il suo secondo trionfo consecutivo in Champions League con un programma ufficiale diviso in tre fasi che culminerà con la parata sul Campo di Marte e il ricevimento all'Eliseo. I campioni d'Europa sfileranno a partire dalle ore 14:00 ai piedi della Torre Eiffel davanti a circa 90.000 sostenitori, per poi essere accolti dal presidente Emmanuel Macron alle 18:10 all'interno del palazzo presidenziale; l'atto conclusivo dell'evento si consumerà invece a partire dalle 19:30 sul prato del Parc des Princes, dove i cancelli dell'impianto parigino verranno riaperti per una serata d'onore riservata ad abbonati e possessori dei biglietti acquistati sulle piattaforme del club.