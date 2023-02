Milan, Pioli: "A Milanello qualcosa di speciale. Lavoro qui con orgoglio"

© Getty Images

Stefano Pioli è tornato a parlare della vittoria della Panchina d'oro a Milan TV: "Un premio che certifica la bontà del nostro lavoro. Va condiviso con il club, con i dirigenti, con lo staff, con i giocatori e anche con i tifosi che sono stati fantastici". L'allenatore rossonero torna alla vittoria dello scudetto: "Difficile scegliere una partita migliore dell'altra, abbiamo vinto per due punti e quindi tutte sono state decisive. È stata decisiva la continuità, non una singola partita. Quando siamo tornati dal match contro il Sassuolo ho fumato un sigaro e solo lì ho capito quello che avevamo fatto. In ogni caso l'avrei capito il giorno dopo col giro per Milano col pullman scoperto".