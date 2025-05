Stop a donne transgender: divieto in Inghilterra e Scozia

Dal primo giugno le donne transgender non potranno più giocare nei campionati di calcio femminile, sia in Inghilterra che in Scozia: così hanno stabilito le due rispettive federazioni, a seguito della recente sentenza emanata dalla Corte Suprema britannica secondo la quale la definizione legale di donna si basa esclusivamente sul sesso biologico. Da qui la decisione degli organismi che regolano il calcio sull'isola di applicare criteri di ammissibilità più restrittivi, impedendo dunque alle donne transgender di continuare a giocare nei campionati femminili. "Si tratta di un tema estremamente complesso - si legge in una nota diffusa dalla Federcalcio inglese -. La nostra posizione è sempre stata la stessa: di fronte ad un nuovo cambiamento nella legge, nella scienza o nel funzionamento della norma nel calcio di base, saremo disponibili a riesaminare e se necessario quest'ultima norma, consapevoli delle difficoltà che incontreranno quelle persone che vogliono semplicemente praticare il gioco che amano nel genere con cui si identificano".