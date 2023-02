Milan, Pioli vince la Panchina d'oro: "Emozionato quando rivedo ciò che abbiamo fatto"

IL RICONOSCIMENTO

Il tecnico rossonero conquista 33 voti su 46. Secondo Nicola, terzo posto per Spalletti

© Getty Images Stefano Pioli ha vinto la Panchina d'oro. L'allenatore rossonero è stato premiato dai voti dei colleghi per la stagione 2021-22, culminata con la vittoria dello scudetto che in casa rossonera mancava da 11 anni. Pioli ha conquistato 33 voti su 46, precedendo in classifica l'ex allenatore della Salernitana Davide Nicola e il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. "Sono emozionato - ha commentato davanti a un video del trionfo tricolore -: quando rivedo quello che abbiamo fatto l’anno scorso le emozioni si sentono ancora. Voglio condividere questo premio con tutte le persone speciali che lavorano a Milanello, col mio staff e soprattutto coi miei giocatori perché ho sempre pensato, come quest’anno, che alleno un gruppo speciale".

Pioli succede nell’albo d’Oro ad Antonio Conte (Inter 2020-21) e andando a ritroso Gasperini (per due stagioni), Allegri (idem) e Sarri (col Napoli). "È una soddisfazione che mi dà emozioni, credo meritata, la dedico a tutte le persone che hanno lavorato con me e ai tifosi del Milan: l’anno scorso era facile essere tifosi del Milan, quest’anno meno ma ci sono stati vicini in maniera speciale - ha aggiunto Pioli -. Senza compattezza e unione sarebbe stato difficile vincere. Obiettivi? A me piacerebbe vincere un’altra panchina d’oro ma capisco che bisogna vincere ancora… Vogliamo rigiocare in Champions l’anno prossimo, abbiamo un turno da passare, di tempo ce n’è per fare bene".

Il riconoscimento per la scorsa annata di Serie B è andato a Fabio Pecchia che ha portato in A la Cremonese.